¿Extintos por el sexo?: Nuevas pruebas sobre el fin de los neandertales

Por desgracia no contamos con ningún cromosoma Y neandertal completamente preservado. El paso del tiempo y las condiciones adversas de temperatura, acidez y humedad fomentan el deterioro del ADN. No obstante, existen métodos para analizar y aprovechar al máximo la información que sí se ha conservado.

El sexo cromosómico no es lo mismo que, por ejemplo, el sexo fenotípico. Una persona puede contar ser XY, lo cual implica un sexo cromosómico masculino, pero no expresar el llamado gen SRY. Sin él no importa que el sujeto cuente con cromosomas X e Y, porque el sujeto no desarrollará los caracteres físicos normalmente asociados al sexo masculino. Por ese motivo, fenotípicamente (su aspecto) será el normalmente asociado al sexo femenino.