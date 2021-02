La Tierra está aumentando su velocidad de giro, pero no debería de durar mucho

Stephenson, F. R. et al. “Measurement Of The Earth’s Rotation: 720 BC To AD 2015”. Proceedings Of The Royal Society A: Mathematical, Physical And Engineering Sciences, vol 472, no. 2196, 2016, p. 20160404. The Royal Society, doi:10.1098/rspa.2016.0404. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2016.0404