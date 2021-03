Encuentran un organismo que respira nitratos y que se parece a la vida de hace 1.450 millones de años.

Es importante entender que aunque esta endosimbiosis parece atípica por no haberse encontrado nunca nada parecido, esta exclusividad puede depender no tanto de que sea un fenómeno escaso, como de que no hayamos estado buscando de la manera adecuada. De hecho, el no saber qué buscar exactamente es una gran limitación que, con suerte, ahora que conocemos al Candidatus Azoamicus ciliaticola ayude a encontrar más ejemplos que nos permitan entender nuestro origen.