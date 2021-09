Preocupación entre los vecinos por sus casas, animales y la lava

Sociedad

Vecinos de los municipios potencialmente afectados por una erupción volcánica en La Palma han expresado esta tarde su preocupación por la seguridad de sus viviendas en caso de evacuación, por sus animales o por el recorrido que seguirá la lavaá.

El director del Plan de Prevención Volcánica de Canarias para esta emergencia, Miguel Ángel Morcuende; el director del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez; y Stavros Meletlidis, del Instituto Geográfico Nacional, han contestado a las preguntas de los vecinos en el primer encuentro informativo sobre la alerta por riesgo volcánico que organiza, entre otros, el Cabildo de La Palma.

“¿En caso de evacuación y si estoy fuera de casa, me dejarán pasar a recoger mis cosas?”, “Tengo un perrito, 300 pájaros y un gato: ¿que hago con ellos?”, “Tengo un problema de movilidad y no oigo. Me da miedo que la evacuación sea por la noche y al no tener los audífonos no me entere”, fueron algunas de las preguntas de algunos de los muchos asistentes al encuentro en el terrero de lucha Federico Simón.

Allí estaban vecinos de los barrios de Las Manchas de Abajo, San Nicolás y Jedey, poblaciones cercanas a lo que en La Palma se ha denominado “la zona cero”, el área donde se han localizado la mayoría de los sismos registrados en la última semana.

Los expertos han comenzado su intervención pidiendo tranquilidad a los asistentes, reclamando que solo hagan caso a la información oficial y huyan de los bulos, y han explicado en qué se diferencia este enjambre sísmico de los nueve anteriores que se han registrado en la isla desde 2017.

A Nemesio Pérez le preocupa la sismicidad y sus consecuencias y ha explicado que en esta fase de semáforo amarillo de riesgo volcánico se intensifica la vigilancia y la isla está continuamente monitorizada , de ahí los vuelos de helicópteros y de drones que algunos de los asistentes ha dicho ver hoy de forma insistente por la zona de sus viviendas.

Los vecinos expresaron también su preocupación por el discurrir de la lava y, en este caso, Stavros Meletlidis ha explicado que la lava busca vaguadas y no tiene capacidad para saltar barreras sin antes rellenar espacios.Efe