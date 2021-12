El hotel que te ayuda a entender el infinito

El hotel de Hilbert no es todopoderoso: hay grupos de personas que se le resisten. Imaginemos que llegara un autobús con un asiento por cada número real. Un autobús que, en lugar de tener asientos 1, 2, 3, etc., tuviera asientos con decimales, incluso con ristras infinitas de decimales que nunca se repiten. En este autobús, la raíz cuadrada de dos, el número pi y el número áureo tendrían su asiento. Pues bien, para este autobús no habría acomodo posible en el hotel de Hilbert. La razón es que el conjunto de los números reales es no numerable. Es decir, es imposible asociar un número natural a cada número real. Hay infinitos números naturales e infinitos reales, pero el infinitos de los reales es aún más grande que el infinito de los naturales.