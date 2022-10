El imbatible engaño de la realidad virtual

El efecto de mareo que puede provocar la realidad virtual se suele presentar como mito, pero no es más que otra consecuencia de que la experiencia sea tan inmersiva. Al cerebro le cuesta asimilar la ilusión de movimiento que percibe a través de la vista cuando no va acompañada de un movimiento real del cuerpo, o cuando el movimiento del cuerpo no se corresponde exactamente con lo que perciben nuestros ojos. Por eso, cuanto más sensibles al movimiento son los cascos de realidad virtual, menos sensación de mareo provocan.