Calendario astronómico de 2025: eclipses, lluvias de estrellas y cometas que iluminarán las noches de este año

2025 promete ser un año lleno de eventos astronómicos impresionantes. Si eres un amante del cielo y la observación astronómica, este será un año fascinante. Algunos eventos, como las lluvias de estrellas, son recurrentes y suelen coincidir por las mismas fechas. Sin embargo, la observación de eclipses y asteroides es algo más puntual, así que la mejor opción es activar la alarma en el calendario si no quieres perdértelos. Los tiempos en el espacio se prolongan más allá de la vida humana y ¡quizás esta sea tu última oportunidad para ver algunos de estos acontecimientos!

Eclipses

Un eclipse ocurre cuando un cuerpo celeste, como la Luna o la Tierra, bloquea la luz de otro. En 2025, habrá varios eclipses observables desde España, tanto de Sol (uno parcial) como de Luna.

14 de marzo : Eclipse total de Luna . Este eclipse será visible en el Pacífico, América, Europa occidental y África occidental. Durante un eclipse total de Luna, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz directa del Sol sobre la Luna. Esto provoca que la Luna adquiera un color rojizo, fenómeno conocido como “Luna de sangre”.

: . Este eclipse será visible en el Pacífico, América, Europa occidental y África occidental. Durante un eclipse total de Luna, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz directa del Sol sobre la Luna. Esto provoca que la Luna adquiera un color rojizo, fenómeno conocido como “Luna de sangre”. 29 de marzo : Eclipse parcial de Sol . Este eclipse será observable desde el noroeste de África, Europa, el norte de Rusia y Groenlandia. En un eclipse parcial de Sol, solo una parte del Sol es oscurecida por la Luna. Es importante observar este tipo de eclipse con gafas especiales para proteger los ojos.

: . Este eclipse será observable desde el noroeste de África, Europa, el norte de Rusia y Groenlandia. En un eclipse parcial de Sol, solo una parte del Sol es oscurecida por la Luna. Es importante observar este tipo de eclipse con gafas especiales para proteger los ojos. 7 de septiembre : Eclipse total de Luna . Este evento será visible en Europa, África, Asia y Australia. Al igual que el eclipse de marzo, será un espectáculo impresionante, donde la Luna se oscurecerá por completo y adquirirá un tono rojizo.

: . Este evento será visible en Europa, África, Asia y Australia. Al igual que el eclipse de marzo, será un espectáculo impresionante, donde la Luna se oscurecerá por completo y adquirirá un tono rojizo. 21 de septiembre: Eclipse parcial de Sol. Este eclipse será visible en el Pacífico sur, Nueva Zelanda y la Antártida. Aunque no será tan espectacular como un eclipse total, será igualmente interesante para los observadores en las zonas afectadas.

Lluvias de estrellas

Somos un animal de costumbres y tradiciones. Y, por ende, también supersticioso. Nos encanta delegar nuestra suerte a los acontecimientos externos. Y las estrellas fugaces, tan llamativas, forman parte de ese imaginario colectivo ¿quién no ha pedido un deseo a una de ellas?

Pero más allá de todo el misticismo que las acompaña, las lluvias de estrellas no son más que meteoros entrando en contacto con nuestra atmósfera y consumiéndose antes de tocar el suelo. Por lo general, las lluvias de estrellas se dan de forma regular como consecuencia del paso de ciertos cometas, los cuales desprenden un rastro de polvo a su paso. Visto así, da más reparo dejar nuestra suerte en manos de estos desechos cósmicos.

La lluvia de estrellas más famosa en nuestro hemisferio son las lágrimas de San Lorenzo o Perseidas. Pero no lo es tanto por la magnitud de éstas, sino por el clima que las acompaña. Agosto es un mes proclive para tener cielos despejados y temperaturas que invitan a tumbarse en la pradera y ver cómo cientos de diminutos puntos brillantes se precipitan hacia el abismo. Sin embargo, las Cuadrántidas tienen una proporción de meteoros muy similar (100-120 meteoros por hora) y sin embargo no suelen recibir la atención que se merecerían. Si esta semana tienes la suerte de vivir en una región donde el cielo no esté encapotado, equípate con un buen abrigo y sal a disfrutar de la primera lluvia de estrellas del año.

Pero si el frío te amedrenta, tendrás más oportunidades. Aquí va una lista con las lluvias de estrellas del año:

3-4 de enero: Cuadrántidas

22-23 abril: Líridas

5-6 de mayo: Eta acuaridas

27-31 de julio: Delta acuaridas

12-13 de agosto: Perseidas

6-8 de octubre: Dracónidas

21-22 de octubre: Oriónidas

4-5 noviembre Táuridas

17-20 noviembre: Leónidas

14-15 de diciembre: Gemínidas

22-23 de diciembre: Úrsidas

Alineaciones planetarias

Las alineaciones planetarias ocurren cuando varios planetas del sistema solar se alinean en el cielo desde la perspectiva de la Tierra, y esto es importante porque, de manera evidente, no están realmente alineados, solo lo aparentan a nuestros ojos. Dejando pseudociencias a un lado, es un evento muy atractivo que nos permite ver varios planetas al mismo tiempo, y en ocasiones, incluso puede observarse sin telescopios.

18 de enero : Alineación de seis planetas . Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estarán alineados en el cielo en las primeras horas del amanecer. Este evento será una oportunidad única para observar a todos estos planetas, que serán visibles a simple vista.

: . Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estarán alineados en el cielo en las primeras horas del amanecer. Este evento será una oportunidad única para observar a todos estos planetas, que serán visibles a simple vista. 28 de febrero: Segunda alineación de los seis planetas. Una vez más, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno parecerán formar una línea en el firmamento.

Cometas

La palabra cometa proviene del griego antiguo y significa “cabellera”. Aunque, en realidad, se trata de un cuerpo celeste constituido principalmente por hielo, rocas y polvo orbitando alrededor del Sol. La aparición de su cola se debe a la interacción de su atmósfera, formada por polvo y gas, con los vientos solares provenientes de nuestra estrella. Este fenómeno les hace ser un suceso vistoso, aunque más de un astrónomo se ha llevado un susto en ver un objeto brillante atravesar tan pausadamente el cielo terrestre.

Los cometas registrados se cuentan ya por miles, pero no son tan sencillos de observar a simple vista. Este año serán visibles solamente cuatro:

13 de enero: C/2024 G3 (ATLAS). Cometa brillante con posible magnitud -2.0, visible a simple vista si sobrevive al perihelio, aunque estará muy cerca del Sol.

C/2024 G3 (ATLAS). Cometa brillante con posible magnitud -2.0, visible a simple vista si sobrevive al perihelio, aunque estará muy cerca del Sol. 8 de noviembre: 210P/Christensen. Cometa con magnitud 8.3, observable con binoculares grandes desde el hemisferio norte.

210P/Christensen. Cometa con magnitud 8.3, observable con binoculares grandes desde el hemisferio norte. Noviembre (fecha específica no indicada): 24P/Schaumasse. Pasará cerca del Cúmulo de la Colmena (M44), con una magnitud de 8.5, visible en ambos hemisferios.

24P/Schaumasse. Pasará cerca del Cúmulo de la Colmena (M44), con una magnitud de 8.5, visible en ambos hemisferios. Otoño (desde septiembre): C/2024 E1 (Wierzchos). Observable con telescopios pequeños desde el hemisferio norte, alcanzando una magnitud de 5.2 antes de su perihelio en enero de 2026.

Equinoccios y solsticios

Los equinoccios y solsticios son momentos clave en el año en los que las estaciones cambian. Estos eventos están relacionados con la inclinación del eje terrestre y su órbita alrededor del Sol.

20 de marzo : Equinoccio de primavera .

: . 21 de junio : Solsticio de verano .

: . 22 de septiembre : Equinoccio de otoño .

: . 21 de diciembre: Solsticio de invierno.

Otros eventos destacados

4 de enero : Perihelio . La Tierra estará en su punto más cercano al Sol, a una distancia de 147.103.867 kilómetros. Este evento, conocido como perihelio, no es perceptible a nuestros ojos, pero es una parte importante de la órbita de la Tierra.

: . La Tierra estará en su punto más cercano al Sol, a una distancia de 147.103.867 kilómetros. Este evento, conocido como perihelio, no es perceptible a nuestros ojos, pero es una parte importante de la órbita de la Tierra. 4 y 31 de diciembre: Ocultación lunar de Saturno. En dos ocasiones durante el año, la Luna pasará directamente frente a Saturno, ocultándolo temporalmente de la vista.

El año 2025 promete ser un periodo fascinante para los amantes de la astronomía. Ya sea que estés observando un eclipse total de Luna o una lluvia de meteoros, hay mucho por descubrir en el cielo, incluso si vives en la gran ciudad, todo es cuestión de ponerle ganas y adaptar nuestras expectativas.

QUE NO TE LA CUELEN:

Las superlunas o “lunas de fresa” o “del esturión” no son conceptos astronómicos, están más relacionados con pseudociencias como la astrología y el cambio de tamaño aparente de estas lunas no es perceptible a simple vista.

