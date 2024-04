La ciencia detrás de las zapatillas que ganaron la maratón de Madrid

Robarle milésimas a una carrera de menos de 10 segundos es una tarea ciclópea y en la que cualquier error, aun el más mínimo, se paga muy caro. Sin embargo, en la maratón hay dos horas para compensar por pequeños infortunios. Así, no es extraño que las marcas especializadas se centren en innovar en carreras de larga distancia. Así llegamos a septiembre de 2019 cuando Eliud Kipchoge rompió la hasta entonces esquiva barrera de las 2 horas en la distancia de 42.195 metros. Un logro alcanzado, en parte, gracias a una nueva generación de calzado.

Desde entonces han pasado cinco años y si bien el registro no fue considerado oficial por no haberse llevado a cabo en una competición reconocida y en las condiciones reguladas, Kipchoge batió el récord del mundo en 2022 por 30 segundos y un año después, su compatriota Kelvin Kiptum lo volvió a romper convirtiéndose en el primero en correr una maratón en menos de dos horas y un minuto. Al igual que Kipchoge, Kiptum también utilizó el último modelo disponible de Nike. Lo interesante es que, en el apartado femenino, los récord de maratón los tiene Adidas, mientras que Puma, New Balance y On Running comienzan a acercarse, forzando la innovación de todo el mercado. Y el beneficio de quienes corren.

La última innovación de Nike, las que triunfaron en el Maratón de Madrid en la categoría masculina, son las Alphafly 3. Unas zapatillas que, de acuerdo con su fabricante, son las más ligeras (198 gramos) y las que más evaluaciones han pasado hasta la fecha. Una versión temprana de las Alphafly 3 fueron las que utilizó Kiptum para establecer la nueva marca mundial de 2:00:35. Pero parte del compromiso de las marcas cuando utilizan un prototipo en carreras es que este prototipo debe estar en el mercado en menos de un año y así llegamos a las Alphafly actuales, diferentes en varios aspectos a las que llevaba Kiptum.

Uno de los primeros científicos en analizar la ciencia detrás del calzado deportivo fue Wouter Hoogkamer, biomecánico del Laboratorio de Locomoción de la Universidad de Colorado en Boulder. Gracias a sus análisis, Nike pudo afirmar con argumentos científicos que las famosas Vaporfly mejoraban la economía de carrera un 4%. Las Alpha Fly 3 han mejorado en tres aspectos fundamentales de acuerdo con Hoogkamer: la entresuela (Zoom X), la placa de carbono y la tecnología de amortiguación Air Zoom. Vamos por partes.

Perfil de las Alpha Fly3 con la placa de carbono Nike Nike

La espuma en la entresuela, bautizada ZoomX, pero cuyo nombre es Pebax, es extraordinariamente flexible y resistente. Esas propiedades permiten que la espuma absorba la energía que aplica un corredor cuando sus pies tocan el pavimento y devuelva una parte de ella a su paso.

Luego llega el sistema Air Zoom que utiliza aire presurizado y fibras elásticas tensadas para absorber el impacto y devolverlo, de modo similar al que se supone actúa una placa de carbono. La diferencia es que estas cápsulas se encuentran en la parte delantera del pie y por una razón. Cada corredor tiene una pisada específica y muchos caen primero con el talón y luego con la punta, otros al revés, pero todos despegan siempre con la punta, es la última parte del pie en contacto con el suelo hacia la próxima zancada. La comprensión final y la liberación al despegar el pie aportan un extra de energía.

Finalmente, está la mítica placa de carbono, la Flyplate, que proporciona una pisada propulsiva y estable, actuando como una suerte de muelle. Pero hay más. Los resultados de Hoogkamer también mostraron que la Flyplate mejora la mecánica del tobillo de los corredores al estabilizar la articulación y reducir la carga sobre los gemelos. Al mismo tiempo, su rigidez ayuda a mantener los dedos de los pies rectos, permitiéndoles conservar la energía que de otro modo gastarían flexionándolos.

El último detalle es el modo en el que, en el interior del calzado, las Alphafly 3 conectan el talón y el antepié con una parte inferior continua: esto facilita una transición mejor, entre el apoyo y el despegue, para diferentes tipos de pisadas, casi llevando a que el pie trace un círculo de forma natural con cada paso. Los JJOO de París se avecinan, pero allí no veremos ninguna innovación, debido a las reglas del COI, pero hasta que lleguemos a París, seguro veremos nuevos prototipos. Y mejores.