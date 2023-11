Millones de estrellas se están escapando de la Vía Láctea ¿Por qué?

Pese a ser nuestro lugar en el Universo, la Vía Láctea sigue manteniendo ocultos muchos de sus misterios. Y uno de ellos tiene que ver con las estrellas, cerca de 100.000 millones, que la conforman: algunas de ellas se escapan y pasan el resto de su vida en un viaje intergaláctico. Ahora un equipo de astrónomos analizó las causas de este “turismo estelar”.

Cuando los astrónomos observan un campo de estrellas en la Vía Láctea, una de las cosas que miden es la distribución de velocidades. Esto permite deducir la rotación de la galaxia. Y cuando una estrella no está en armonía con la rotación de la galaxia, llama la atención de los astrónomos.

De acuerdo con un equipo liderado por Mar Carretero Castrillo, del Departamento de Física Cuántica y Astrofísica del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, esto podría tener una explicación. Utilizando datos de Gaia, la sonda de la Agencia Espacial Europea responsable de medir la posición, distancia y movimiento de mil millones de estrellas, el equipo de Carretero Castillo logró descubrir los motivos.

Nadie sabe cuántas estrellas fugitivas están saliendo de nuestra galaxia, pero cada día se encuentran más. Algunas estimaciones dicen que hay 10 millones de estrellas fugitivas huyendo de la Vía Láctea, pero no lo sabemos con certeza. Puede depender del mecanismo que los ahuyenta, y eso es algo que los astrofísicos no comprenden del todo. En un estudio publicado en Astronomy and Astrophysics, Carretero Castrillo analiza el fenómeno de las estrellas desbocadas observando específicamente estrellas masivas.

“Una fracción importante de las estrellas masivas son estrellas fugitivas. Estas estrellas se mueven con una velocidad peculiar significativa con respecto a su entorno”, explican los autores.

El equipo cruzó los datos de Gaia con los catálogos GOSC y BeSS y descubrió que una gran parte de las estrellas a la fuga son masivas. Esto tendría dos posibles explicaciones. Una es el escenario de eyección dinámica (DES) y la otra es el escenario de supernova binaria (BSS).

Las estrellas analizadas suelen formarse en pares. Cuando una de ellas explota como una supernova, “patea” a la otra. Si la situación es la adecuada, la estrella superviviente recibe suficiente energía en la dirección correcta para poder escapar de su vínculo con su compañera, que ahora es una estrella de neutrones o un agujero negro. También puede escapar de la atracción gravitacional de la Vía Láctea. Si eso sucede, comenzará su largo viaje hacia el espacio intergaláctico.

La otra posibilidad es que una estrella en una región compacta y densamente poblada experimenta interacciones gravitacionales con otras estrellas. Los encuentros entre estrellas binarias e individuales pueden producir fugas.

Los científicos llevan décadas preguntándose y debatiendo estos dos escenarios. Ambos son capaces de producir estrellas con suficiente velocidad para escapar de la galaxia. Al estudiar su muestra de 175 estrellas fugitivas, los investigadores descubrieron que sus datos favorecen una explicación sobre la otra.

"Los porcentajes más altos y las velocidades más altas encontradas para las fugas subrayan que el escenario de eyección dinámica es más probable que el escenario de supernova binaria", concluye el estudio. Así, la superpoblación sería lo que impulsa a las viajeras a fugarse de su hogar y emprender un viaje sin destino cierto.