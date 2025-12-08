Con 12GB de RAM y 7000 mAh, este Realme es ahora 150 euros más barato y sigue siendo una bestia en rendimiento

El Realme GT 7 Pro 5G es un monstruo de rendimiento, y ahora, con un descuento de 150 euros, se convierte en una de las mejores opciones del mercado. Por 555€ (usando el código ESGS65 en AliExpress), este móvil con 12GB de RAM, Snapdragon 8 Elite, pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas a 120Hz y batería de 6500mAh es un dispositivo que aún compite con los mejores, incluso meses después de su lanzamiento.

Potente, rápido y con carga de sobra: cómo este Realme GT 7 Pro sigue destacando por su rendimiento

realme GT 7 Pro realme

El Realme GT 7 Pro es un teléfono que no decepciona en ninguno de sus aspectos clave. Con un procesador Snapdragon 8 Elite de 3nm, cuenta con 8 núcleos (2 a 4,32 GHz y 6 a 3,53 GHz) y una GPU Adreno 830, lo que asegura que todo corra con fluidez, desde las tareas más cotidianas hasta los juegos más exigentes. Si estás buscando un teléfono para jugar o multitareas intensivas, el Realme GT 7 Pro es uno de los modelos más fiables del mercado en su gama.

La pantalla LTPO AMOLED de 6,78 pulgadas ofrece una resolución de 1,5K (1264x2780 píxeles) y una frecuencia de actualización de 120Hz, perfecta para navegar, ver contenido o jugar. La tasa de muestreo táctil de hasta 240Hz garantiza que la respuesta sea instantánea, lo cual es especialmente importante en los juegos más rápidos.

El Realme GT 7 Pro no solo es potente, sino también extremadamente eficiente con su batería de 6500mAh, que te permitirá llegar a final de día sin problemas. Y si necesitas cargarlo rápido, el sistema de carga rápida de 120W SUPERVOOC lo recarga en poco más de 30 minutos, lo cual es un punto fuerte que muy pocos teléfonos pueden ofrecer.

Además, cuenta con 12GB de RAM (expandidos a 28GB dinámicos) y almacenamiento UFS 4.0 de hasta 1TB, lo que te da todo el espacio y fluidez que puedas necesitar. En cuanto a la conectividad, tiene 5G, Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.4, NFC y un sistema de navegación con GPS, Galileo, GLONASS y más, lo que lo convierte en un dispositivo completamente preparado para el futuro.

La cámara no se queda atrás: con una cámara principal de 50MP Sony IMX906 OIS, una cámara ultra ancha de 8MP y una cámara de 16MP para selfies, puedes capturar fotos y vídeos con detalles nítidos y colores vibrantes, tanto en condiciones de buena luz como en entornos más complejos.

Un móvil avanzado para quienes buscan lo mejor a un precio imbatible

El Realme GT 7 Pro es un móvil que ofrece un rendimiento de gama alta sin los precios desorbitados de los modelos más conocidos. Con 12GB de RAM, 7000mAh de batería y una pantalla espectacular, es el tipo de dispositivo que satisface a los usuarios más exigentes sin tener que gastar una fortuna.

