Lidl tiene el mejor regalo de Reyes para el rey de la casa

Si aún a estas alturas se encuentra usted haciendo de paje por los centros comerciales, no dude que Lidl le podrá sacar de más de un apuro. En su página web puede encontrar un sinfín de productos para todos los públicos, desde sus juguetes de madera que son todo un acierto para los más pequeños, hasta el más codiciado de los electrodomésticos para aquellos que son los reyes de la cocina.

Pero si no le convencen este tipo de regalos o no es lo que está buscando, no deje de echarle un ojo a los productos de cuidado personal, ya que Lidl tiene varios rebajados que seguro que le valdrán para poder quedar bien con esa persona especial, o incluso para poder hacer de paje para uno mismo, que nunca se sabe si los Reyes van a acertar con el regalo.

Entre esos productos estrella que están rebajados en la web del supermercado alemán se encuentra este cortabarbas que está un 41% rebajado y que además viene con un cantidad de accesorios que podrán hacer de este producto un regalo de cine.

Braun cortabarba BT7940

Las recortadoras de barba se han convertido en un imprescindible para muchos. Actualmente muchos hombres lucen barba y esa barba hay que cuidarla, recortarla y no dejarla al libre albedrío es una cosa que se ha convertido para muchos en algo que hacer cada pocos días.

Braun cortabarba BT7940+Gilette Fusion 5 240 V FOTO: Lidl

Este cortabarbas de la marca Braun que se vende en Lidl es un recortador de barbas de 39 posiciones de longitud y hojas afiladas. El recortador de barbas BT7940 de Braun tiene un motor autosensing que garantiza un rendimiento de corte constante para barbas largas y gruesas que son las más difíciles de tratar por su longitud y dureza, y unas de las que están más de moda actualmente.

Este utensilio funciona con batería que por supuesto viene incluida. Además este cortabarbas tiene una hora de autonomía , con lo que no tendrá problema de uso si no puede utilizar o no tiene cerca un enchufe.

Además este cortabarbas incluye un neceser de regalo para poder guardar todos los accesorios que vienen incluidos en el recortador de barbas y además de regalo una maquinilla de afeitar Gilette Fusion 5.

Dos grandes marcas aliadas en el mismo producto y que ahora está a la venta por solo 34,99 euros en la web de Lidl.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)