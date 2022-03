Esta es nuestra lista de los 10 mejores libros de autoayuda (nos ha costado mucho elegir)

Libro de autoayuda “Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida”, de Marian Rojas Estapé Amazon

Vamos a empezar con la autora de libros de autoayuda del momento, Marian Rojas. Este es el penúltimo que ha escrito, pero puede ser imprescindible para los que han comprado y leído su último éxito, Cómo ser una persona vitamina. ¿Qué aporta, distinto al resto, Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida?

Tiene el mismo estilo sencillo habitual en Marian Rojas, pero este describe como ninguno los efectos que tiene el estrés en nuestro cuerpo, con una atención especial a la huella silenciosa que nos deja el uso cotidiano del teléfono móvil. Y, por supuesto, da las claves para gestionar bien las emociones. Inteligencia emocional a tope a nivel usuario. No necesitas ser ningún monje budista para entenderlo.

El mejor libro de autoayuda para padres FOTO: Amazon

A este libro los lectores le han puesto 5 estrellas “porque no se le pueden poner 6″, como dice uno de ellos. Publicado en 2015, El cerebro del niño explicado a los padres se ha convertido en el libro de referencia para entender a los hijos, y por eso sigue siendo el más vendido en su sector.

Su autor, Álvaro Bilbao, es un neuropsicólogo y psicoterapeuta padre de tres hijos que ofrece con un lenguaje sencillo consejos para niños de varias edades. El mejor resumen lo hemos encontrado en uno de los últimos comentarios de los lectores: “Después de 4 años de perder los nervios y enfados decidimos que la cosa tenía que cambiar. Compramos el libro (que es súper ameno) y por primera vez siento que he conectado con mi hijo. Nos tumbamos juntos a leer, cenamos en un clima distendido, disfrutamos de estar juntos y me hace mucho más caso. En mi caso puedo decir que este libro no sólo me ha dado las herramientas que necesitaba sino que ha transformado la relación con mi hijo y no puedo estar más agradecido. Se lo recomiendo a todos los padres”.

“El poder de confiar en ti: Aprende a tener fe en ti y conseguirás lo que quieras”,de Curro Cañete Amazon

Curro Cañete es otro autor de libros de autoayuda muy recomendable. Tiene cuatro libros publicados y dos de ellos situados en los primeros puestos de la lista de libros de autoayuda más vendidos.

Vamos a recomendar “El poder de confiar en ti: Aprende a tener fe en ti y conseguirás lo que quieras” por su tono positivo (”transmite muy buen rollo”, dicen alguno de los lectores) y por las claves que ofrece para autogestionar las propias emociones.

El libro de autoayuda más vendido durante mucho tiempo: “El arte de no amargarse la vida (edición ampliada y actualizada): Las claves del cambio psicológico y la transformación personal” Amazon

El libro clásico en autoayuda de los últimos años es este de Rafael Santandreu: “El arte de no amargarse la vida (edición ampliada y actualizada): Las claves del cambio psicológico y la transformación personal”. Después le han seguido algunas secuelas, más o menos novedosas, pero en este título están todos los secreros de por qué ha sido un boom de ventas.

La gran virtud de este libro es el despliegue de ejemplos concretos con los que va desarrollando su idea principal: que la gran mayoría de las preocupaciones que nos persiguen en el día a día son, en realidad, muchos menos importantes de lo que parecen.

“El monje que vendió su Ferrari: Una fábula espiritual” Amazon

“El monje que vendió su Ferrari: Una fábula espiritual” no podía faltar en esta lista. Es todo un fenómeno editorial, con 5 millones de ejemplares vendidos, que generó al principio cierto escepticismo pero que muy pronto conquistó al mercado. Y sigue encaramado en lo más alto de la lista de libros de autoayuda más vendidos.

El estilo es distinto al del resto de libros de esta lista. Robin Sharma narra la historia de Julian Mantle, un abogado de éxito que, tras sufrir un ataque al corazón, entra en una honda crisis existencial marcada por un gran vacío de su existencia. En un monasterio del Himalaya encontrará su paz interior.

Ese monasterio, por supuesto, está dentro de cada uno de nosotros, nos viene a transmitir el libro. No va a ser necesario hacer las maletas.

Por si las voces vuelven, de Ángel Martín FOTO: Amazon

No es un libro de autoayuda al uso, pero ha arrasado en la lista de libros de desarrollo personal. Sigue siendo el libro de autoayuda más vendido porque tiene una virtud que no tiene ningún otro: es el testimonio en primera persona. Es, por supuesto, el desgarrador “Por si las voces vuelven”, de Ángel Martín, en el que el autor narra su descenso a los infiernos de la enfermedad mental. Y, lo que es más importante, su salida. Todo un fenómeno editorial.

Un libro de autoayuda contra las relaciones tóxicas FOTO: Amazon

Una de las últimas novedades en libros de autoayuda es Me quiero, te quiero: Una guía para desarrollar relaciones sanas (y mejorar las que ya tienes), de María Esclapez. Está especialmente dedicado a aquellos que han vivido o viven una relación tóxica y, lo que es peor, no lo saben.

El libro enseña, en primer lugar, a identificarlas y, en segundo término, proporciona herramientas válidas para todo el mundo para poner la distancia necesaria.

Libro Quiérete ¡ Y MUCHO!: 30 Días para aumentar tu autoestima. Cómo superar la baja autoestima, la ansiedad, el estrés, la inseguridad y la duda en ti mismo (Hábitos que cambiarán tu vida) Amazon

Siguiente propuesta de libro de autoayuda, esta vez para aquellos que quieran centrar todos sus esfuerzos en recuperar la autoestima. Quiérete ¡y mucho! plantea un método para lograr este objetivo en un mes.

¿Cómo recuperar la autoestima? Marc Reklau identifica todos los fantasmas que nos persiguen y ofrece herramientas para derrotarlos: cómo construir y mejorar tu autoestima. Cómo dejar atrás tu miedo paralizante de lo que otras personas puedan pensar de ti. Cómo eliminar la duda y el pensamiento negativo. Cómo vencer el miedo. Cómo silenciar a tu crítico interior. Cómo cometer errores sin sentirte culpable y sin auto tortura... Y así hasta una decena. Y todo con un lenguaje sencillo y directo.

Libros de autoayuda más vendidos, “Mente, déjame vivir: Descubre cómo disfrutar de tu vida sin sufrimientos inútiles” Amazon

Este ha sido uno de los de autoayuda más vendidos, y pese al aluvión de títulos no ha pasado de moda. “Mente, déjame vivir: Descubre cómo disfrutar de tu vida sin sufrimientos inútiles”, de Eduardo Llamazares, sigue la estela de esos libros que nos enseñan todas las trampas que nos presenta nuestro cerebro.

“Revelador y muy útil”, destacan algunos de los lectores que lo recomiendan.

Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas, el libro de autoayuda más vendido FOTO: Amazon

Vamos a terminar con uno de los libros que mencionábamos al principio, y que no necesita presentación: Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas. Ha sido durante meses el más vendido en las principales librerías, destronando a todos los best sellers de este país.

El mejor resumen lo hace uno de los lectores en Amazon: “Recomiendo 100x100 este libro. El primero me ayudó mucho, pero con este segundo además me he emocionado. Está muy bien documentado y los temas que aborda rebosan optimismo y ganas de crear una Sociedad mejor. Me he sentido muy identificada en muchos apartados y he visto reflejadas a muchas personas de mi entorno. Ahora les comprendo mejor. De lectura ágil sin descuidar un contenido pensado y profundo”.

(Los precios mostrados pueden sufrir variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)