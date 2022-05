7 mochilas pequeñas para tus pequeñas excusiones

¡Qué fantásticas son las excusiones de un día! Esas en las que quedas con los amigos para dar un largo paseo por el campo. Alegres caminatas de 10 o 20 km bajo el cielo azul de primavera, recorriendo senderos bucólicos llenos de árboles, flores, mosquitos y un sol de justicia con 35 grados a la sombra.

Pero eso es lo de menos, porque si estás preparado lo disfrutarás como un niño. Y cuando digo preparado, no me refiero a llevar un ventilador, una hamaca y un camping gas. Para estas pequeñas excusiones bastará con unos frutos secos, un bocadillo, una botella de agua, unos pañuelos de papel, un protector solar y un antimosquitos. Muchas cosas que no ocupan apenas espacio y que podrás llevar repartidas en una pequeña mochila ligera y compacta.

Hoy hemos elegido 7 de las mochilas pequeñas más vendidas de Decathlon diseñadas por senderistas. Desde los modelos más sencillos y económicos hasta la mochila más completa para excursionistas exigentes e incansables.

Mochila pequeña de senderismo 10L Arpenaz NH100

Por menos de 5 euros. Ligera y cómoda

Mochila pequeña de senderismo Arpenaz FOTO: DECATHLON

Una de las mochilas más vendidas en Decathlon ahora con nuevos diseños y colores. Esta mochila de 10 L es muy cómoda y económica, para llevar lo esencial con total seguridad. 10 colores a elegir.

Mochila Kipsta Essentiel 17 litros

Por menos de 8 € . Con varios compartimentos

Mochila Kipsta Essentiel FOTO: DECATHLON

Una mochila cómoda y compartimentada, con un gran compartimento central y varios compartimentos más, uno de ellos para calzado. Está disponible en 4 colores.

Mochila senderismo 17L Quechua NH Escape 100

Por menos de 8 €. Resistente y con compartimentos

Mochila senderismo Quechua NH Escape 100 FOTO: DECATHLON

Ecodiseñada para los paseos ocasionales y los desplazamientos. La Quechua NH Escape de 17 litros es cómoda, resistente y muy económica. Cuenta con 2 compartimentos para ofrecer una buena organización de los enseres para la vida diaria. Disponible en 4 colores.

Mochila pequeña de montaña y trekking 10L Quechua NH500

Menos de 15 € . Estilo y comodidad

Mochila pequeña Quechua NH500 FOTO: DECATHLON

¿Buscas una mochila para evadirte durante dos horas en plena naturaleza? Nuestro modelo NH500 tiene mucho estilo, es cómodo y está bien equipado, te acompañará durante tus rutas con poco desnivel.

Mochila de senderismo 10L Quechua Escape NH150 Square

Menos de 20 €. Practica y con mucho estilo

Mochila pequeña Quechua Escape NH150 Square FOTO: DECATHLON

Nuestro objetivo: proponerte una mochila cómoda y con múltiples compartimentos para que disfrutes de tus salidas de senderismo. 8 bolsillos para ofrecer una buena organización de los enseres. Disponible en 4 colores.

Mochila de senderismo 16L Quechua Escape NH500

Menos de 25 € . Para excusiones y para la vida diaria

Mochila pequeña Quechua Escape NH500 FOTO: DECATHLON

Diseñada para los paseos, las rutas de senderismo y la vida diaria. La mochila Quechua Escape de 16 litros cuenta con todo lo necesario para convertirse en tu mejor compañera, gracias a sus 12 bolsillos, accesorios y funciones prácticas. Incluye un bolsillo para portátiles de hasta 13″ y otro para tablet de 10″

Mochila pequeña de senderismo rápido 17 litros Quechua FH 500

Menos de 50 €. Ultraligera, con impermeable y con bolsa de agua incorporadas

Mochila pequeña Quechua FH 500 FOTO: DECATHLON

Nuestro equipo de apasionados de la montaña, a los pies del Mont-Blanc, ha concebido esta mochila ultra ligera para los practicantes de senderismo rápido.

Envolvente y ultra ligera, ¡no se hace notar! Su gran abertura frontal permite acceder fácilmente al fondo de la mochila. Su bolsa de agua (2L) te permitirá hidratarte fácilmente.

