Media Markt lanza 48 horas de rebajas en productos HP que no te puedes perder

Esta es una de esas promociones que no se pueden pensar mucho. Vista y no vista. Media Markt ha lanzado una campaña que dura solo 48 horas y que ofrece una completísima selección de artículos de electrónica de la marca líder HP con unos descuentos muy interesantes. date prisa porque empezó este sábado y termina a las 9 de la mañana de este lunes 12 de septiembre.

Las rebajas incluyen descuentos de hasta el 20% en accesorios de electrónica como ratones, teclados, mochilas o cargadores de HP, todos ellos líderes en ventas en los últimos meses en sus respectivas categorías.

Rebajas en monitores, portátiles, impresoras y otros productos HP en oferta FOTO: De Compras La Razón

Portátiles, monitores e impresoras en oferta

Además, la campaña incluye el exitoso portátil All in one Pavilion, los portátiles y monitores más vendidos de la marca, una interesante selección de productos para gaming y algunas de las impresoras multifunción para casa y oficina más vendidas. Todo ello dentro de una selección de productos con descuentos de hasta el 15%.

Se pueden comprar en la web y financiar en 3, 6, 10, 12, 18, 20 y 24 meses sin intereses, una ventaja nada desdeñable, con un importe mínimo a financiar de 299€. Si estás buscando renovar tus equipos informáticos, esta es una gran oportunidad.