Descubre las tazas de Lidl que crean adicción

Hay veces que no necesitamos mucho para sentirnos a gusto. Las pequeñas cosas que nos hacen felices a veces son las que menos pensamos. Solo el hecho de tener tiempo para poder levantarnos, desayunar un café, leche, té o un chocolate calentito a media tarde son pequeños placeres que no nos paramos a pensar. Y lo mismo nos ocurre con el “consumismo” propio de esta época en la que nos ha tocado vivir. Tener todo lo que nos entra por los ojos, o que vemos en la televisión, en las redes sociales o en el teléfono móvil, es imposible. Eso a veces crea un desasosiego interior en el que creemos que si no tenemos la última versión del teléfono móvil de moda, o una freidora de aire que todo el mundo tiene, o incluso las zapatillas o el abrigo que están de moda, no podremos estar “a la última”.

Por eso a veces pequeños productos del día a día son aquellos que pueden cambiarte el humor, y siempre hablamos para bien claro. Así a veces se entiende que determinados productos creen una locura sin precedentes y se agoten en cuanto salen a la venta. Esto es lo que ha pasado con las tazas térmicas que vende Lidl, son baratas, bonitas y un regalo estupendo para cualquiera, incluido para nosotros mismos.

Tazas con cambio de color

Las tazas con efecto térmico que tiene a la venta Lidl en 4 modelos diferentes han causado furor, y es que no es la primera vez que el supermercado alemán las tiene a la venta. Gracias a su efecto térmico las tazas cambian de color cuando tenemos la bebida caliente dentro de ellas y a medida que nuestra bebida se enfría irán volviendo a su ser original. Son de porcelana de alta calidad y con un tamaño ideal para el desayuno o para el café de media tarde.

Tazas con cambio de color de venta en Lidl FOTO: Lidl

El efecto desaparece al enfriarse la bebida y aparece el otro modelo de la taza que es visible cuando no tiene ningún tipo de bebida caliente en su interior. Así podrá tomarse su bebida tranquilamente sin quemarse. Son unas tazas ideales también para los más pequeños puesto que el cambio de color les asegura que la bebida no les queme y le añade un nota de simpatía y color a los desayunos.

Como hemos dicho antes hay 4 modelos disponibles, el que imita a la Game Boy (tipo consola de juegos), otra con un mapa del mundo en negro que teñirá de color los continentes y países al calentarse la bebida dentro del recipiente, y otras dos tazas negras que se llenarán de colores cuando se calienten; una con neón y otra con estrellas. La capacidad de la taza es de 350 ml y por menos de 5 euros tendrá un desayuno a todo color.