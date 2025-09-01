Los 7 mejores chollos de hoy, lunes 1 de septiembre, en Amazon: hasta un 51% de descuento en Levi's, Columbia y más

Con la llegada de septiembre, toca organizarse: equipar el armario, preparar la cocina para el otoño o estrenar gadgets que hagan más fácil la rutina. Amazon lo sabe y ha lanzado una selección de chollos en moda, accesorios y hogar con descuentos que alcanzan hasta el 51%. Hoy destacan unas zapatillas Columbia impermeables, camisetas Levi’s, básicos de Tommy Jeans y hasta un barbero Philips para estar siempre impecable.

Amazon Basics Pilas AAA, el pack que no puede faltar en casa

Amazon Basics Pilas AAA Amazon Amazon

Nunca es mala idea tener pilas de repuesto en casa, y este pack de 36 pilas AAA de alto rendimiento de Amazon Basics es de los más vendidos. Con una vida útil de hasta 10 años, son ideales para mandos, relojes, linternas o juguetes. Su precio original era de 8,99 €, pero hoy bajan a solo 8,09 €, con un 10% de descuento.

Levi’s SS Housemark Tee, la camiseta con logo más icónica

Un básico que nunca pasa de moda: la camiseta Levi’s SS Housemark con el clásico logo bordado en el pecho. Perfecta para llevar con vaqueros o bajo una chaqueta, combina estilo urbano y comodidad en una sola prenda. Su precio original era de 24,99 €, pero ahora cae a solo 16,99 €, lo que supone un 32% de descuento y un ahorro de 8 €.

Columbia Crestwood WP, zapatillas de trekking impermeables

Columbia Crestwood WP Amazon Amazon

Si este otoño piensas hacer escapadas a la montaña, las Columbia Crestwood WP son una apuesta segura. Con membrana impermeable y transpirable Omni-Tech, suela de gran tracción y entresuela ligera, están diseñadas para ofrecer estabilidad y comodidad en cualquier terreno. Su precio original era de 90 €, pero hoy se quedan en solo 46,35 €, lo que supone un 49% de descuento y un ahorro de casi 44 €.

Pack de camisetas Tommy Jeans, dos imprescindibles al precio de una

Pack de camisetas Tommy Jeans Amazon Amazon

Un pack de 2 camisetas Tommy Jeans siempre viene bien para renovar básicos del armario. Confeccionadas en algodón de calidad y con el logo en el pecho, son ideales para looks casuales o como fondo de armario.

Su precio original era de 55 €, pero hoy puedes llevártelas por solo 27 €, lo que supone un 51% de descuento y un ahorro de 28 €.



Edihome, recipientes de cristal para organizar la cocina

Edihome, recipientes de cristal Amazon Amazon

Este set de 4 recipientes de cristal con 4 tapas herméticas es perfecto para almacenar comida y conservarla fresca por más tiempo. Son aptos para lavavajillas, microondas, congelador y no contienen BPA. Además, su diseño apilable ahorra espacio en la cocina. Su precio original era de 23,99 €, pero ahora están a solo 18,99 €, con un 21% de descuento y un ahorro de 5 €.

Philips Beardtrimmer Serie 3000, el barbero que cuida tu estilo

Philips Beardtrimmer Serie 3000 Amazon Amazon

La recortadora Philips Serie 3000 con tecnología Lift & Trim eleva y guía el vello hacia las cuchillas, garantizando un corte uniforme. Con varias posiciones de longitud, batería recargable y un diseño ligero, es perfecta para mantener la barba en forma sin complicaciones.

Su precio original era de 21,99 €, pero hoy baja a solo 18 €, lo que supone un 18 % de descuento y un ahorro de casi 4 €.

Vans Mochila Clásica, el accesorio urbano que nunca falla

Vans Mochila Clásica Amazon Amazon

La mochila clásica de Vans, en color azul marino y con el logo bordado, es resistente, espaciosa y perfecta para la vuelta al cole, la oficina o escapadas de fin de semana. Su diseño atemporal la convierte en una apuesta segura.

Su precio original era de 47,99 €, pero hoy cae a solo 38,99 €, lo que supone un 19% de descuento y un ahorro de 9 €.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.