Las Clarks Step Urban Mix caen a precio de zapatillas low cost, aunque sigan pareciendo de boutique

Hay zapatos que te conquistan por la vista, y otros que lo hacen cuando te los pones. Estas zapatillas de Clarks pertenecen claramente al segundo grupo. A simple vista, su diseño minimalista no busca protagonismo, pero una vez puestas, cuesta entender cómo algo tan cómodo puede tener ese acabado tan pulido.

Ahora mismo están disponibles por poco más de 30 € gracias a un 56% de rebaja, y es el tipo de calzado que puedes llevar a diario sin renunciar a estilo. Son perfectas para quienes van de un lado a otro todo el día y necesitan un zapato que aguante el ritmo sin dejar de verse bien. Y sí, aunque estén a precio de ganga, siguen pareciendo sacadas de una tienda de boutique.

Zapatillas pensadas para caminar (mucho) sin que lo parezca

zapatillas de Clarks Amazon Amazon

Estas Clarks Step Urban Mix están fabricadas con materiales ligeros y transpirables, ideales para entretiempo y días largos. La suela flexible ofrece buen agarre, y el interior acolchado hace que incluso en jornadas intensas los pies lleguen menos castigados. Eso las convierte en una opción ideal para ir a la oficina, hacer recados, o incluso para viajes en los que necesitas moverte mucho sin renunciar al confort.

El diseño es otro de sus puntos fuertes: líneas limpias, sin logos exagerados ni colores imposibles. Se adaptan tanto a vaqueros como a chinos o pantalones más informales, y funcionan igual de bien con camiseta básica que con camisa. En resumen: son de esas zapatillas que no necesitas pensarte demasiado, porque encajan con casi todo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.