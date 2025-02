AliExpress sorprende a todos dejando el iPhone 14 más barato que nunca

Siempre he querido un iPhone de última generación sin pagar una fortuna, y por fin encontré la oferta perfecta. Este iPhone 14 con 3 años de garantía está disponible por solo 660€, con un 10% de descuento sobre su precio original de 739€.

Un iPhone con todo lo que necesitas para el día a día

iPhone 14 aliexpress aliexpress

Desde que lo tengo, la diferencia es brutal. Su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas es una delicia para ver vídeos y redes sociales. Además, su chip A15 Bionic hace que todo vaya rapidísimo, sin importar cuántas apps tengas abiertas. La batería dura todo el día, y la cámara de 12 MP captura fotos y vídeos espectaculares incluso en condiciones de poca luz.

Pero lo mejor es la garantía de 3 años, que me da tranquilidad total. No es fácil encontrar una oferta así en un iPhone, así que no dudé en aprovecharla.

Si estabas esperando el momento ideal para cambiar de móvil, este iPhone 14 por 660€ es la oportunidad perfecta. ¡Corre antes de que se acabe!

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.