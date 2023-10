Amazon Prime Day 2023: cuándo es y cómo adelantarte a las ofertas

Los Prime Days de Amazon ya están aquí. La jornada más esperada de descuentos para los socios de la web será en esta ocasión doble y se celebrará los días 10 y 11 de octubre, el martes y el miércoles previos al puente del 12 de octubre. Resérvalos en el calendario porque la "fiesta", como la llama Amazon, promete.

No obstante, no es necesario esperar tanto ya que el gigante de las compras está calentando ya la cita con una gran cantidad de ofertas que, en muchos casos, no tienen nada que desmerecer a las que llegarán en apenas 10 días. De hecho, este tipo de descuentos suelen pasar desapercibidos pese a que esconden muchas sorpresas.

A lo largo de estos días, Amazon irá actualizando sus ofertas, pero ya podemos recomendar algunas de ellas. En muchos casos, los productos se lanzan hasta agotar stock por lo que algunas de ellas no llegarán al 1o y 11 de octubre.

Ofertas previas al Amazon Prime Day

Entre las ofertas adelantadas del Prime Day de Amazonhay, por ejemplo, una muy interesante promoción de Acer, que ha rebajado algunos de sus portátiles más vendidos. Lo mismo encontramos con la marca Braun, que tiene en oferta decenas de maquinillas de afeitar, depiladoras, cepillos eléctricos o todo tipo de productos para bebés, incluido su famoso dispositivo de vigilancia mientras duermen. La mayoría de estos productos tienen un descuento mínimo del 30%.

Una de las ofertas previas a los Amazon Prime Days 2023 De Compras La Razón

Otras marcas que van subiendo ofertas estos días son LG (con algunos de sus mejores portátiles muy rebajados), ghd, Oral-B, Moulinex, Acer o Polti.

Pero más allá de los productos tecnológicos, las ofertas de Amazon cubren también un campo muy importante, el de los productos de primera necesidad, con descuentazos en marcas como Ariel, Dodot o Nestlé y ofertas muy interesantes en productos de limpieza.