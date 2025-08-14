Así es el aspirador de Rowenta que está ahorrando cientos de euros en limpiezas profesionales

Las manchas en sofás, alfombras o el coche son el tipo de problema que siempre llega en el peor momento. Un café que se vuelca, un perro que entra del paseo con las patas mojadas o una copa de vino en la cena del sábado… y ahí empieza el drama. Pero no siempre hay que llamar a un servicio de limpieza para solucionarlo. El Rowenta Clean It es un aspirador de tapicerías diseñado para eliminar manchas y suciedad incrustada de forma rápida y eficaz, y ahora se puede conseguir con un 27% de descuento, quedándose en 159,99 €.

Potencia y versatilidad para cualquier superficie

Rowenta Clean It Amazon Amazon

Este modelo combina agua, detergente y una potente succión de hasta 12,5 kPa (400 W) para actuar directamente sobre la mancha, desprenderla y aspirarla en cuestión de segundos. Su acción multilimpieza lo hace perfecto para alfombras, sofás, tapicerías de coche o sillones, incluso en zonas complicadas gracias a sus cabezales intercambiables.

Incluye un kit completo de 6 accesorios: cepillo de 15 cm para superficies amplias, cepillo de 8 cm para manchas localizadas, accesorio para zapatillas, herramienta para ranuras y un sistema de autolimpieza. Con esta variedad, puedes pasar de limpiar un derrame en el salón a dejar impecable el asiento trasero del coche sin esfuerzo.

Más autonomía, menos complicaciones

El Rowenta Clean It cuenta con depósitos separados para agua limpia (1,8 L) y agua sucia (1,5 L), lo que permite una limpieza prolongada sin tener que vaciar constantemente. Además, su diseño facilita el llenado y vaciado, evitando salpicaduras y ahorrando tiempo.

No solo limpia, también deja un agradable aroma gracias a su solución de limpieza específica, que se pulveriza directamente sobre la mancha antes de aspirar. Esto no solo elimina la suciedad, sino que refresca la tela, algo que se nota especialmente en tapicerías y moquetas.

Con la oferta actual, este aspirador se convierte en una inversión que se amortiza en pocos usos, evitando las tarifas de limpiezas profesionales y ofreciendo resultados inmediatos.

