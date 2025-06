Así se preparan las marcas para el Prime Day 2025: chanclas de hombre Adidas, Puma, Crocs... a precio mínimo

Si hay un calzado que no puede faltar en verano, son unas buenas chanclas o zuecos. No valen cualquiera: si aprietan, resbalan o duran dos semanas, acabas con rozaduras, resbalones y el doble de gasto. Por eso he preparado una selección con modelos que, por experiencia y opiniones fiables, sí merecen la pena. Y además, todos están ahora mismo rebajados.

Adilette Aqua: las de siempre, pero con ese plus de comodidad

Adilette Aqua amazon amazon

Si buscas algo fácil, sin complicaciones y que funcione tanto para casa como para bajar a la piscina, estas de adidas son una apuesta segura. Son las típicas chanclas de una sola tira, sin costuras ni hebillas, que te pones en un segundo. Ahora mismo están a unos 18,40 euros con descuento, y sinceramente, por ese precio no hay muchas que ofrezcan tanto.

Lo mejor es que tienen una suela muy blanda, con un tacto acolchado que se nota incluso cuando caminas mucho rato. Se secan rapidísimo y no cogen olor. Para mí, perfectas si quieres unas chanclas multiusos sin complicarte

Puma Epic Flip V2: chanclas tipo flip-flop muy ligeras (y muy baratas)

Puma Epic Flip V2 amazon amazon

Estas son las clásicas chanclas de dedo, pero con un diseño más cuidado del que parece a primera vista. Tienen una tira de tela suave que no raspa (muy importante si vas a andar mucho con ellas) y una suela ligera que sorprende. Y lo mejor es el precio: con un 35% de descuento, se quedan en 14,95 euros.

Las he recomendado muchas veces para llevar en la mochila o la maleta porque no ocupan nada y pesan lo justo. ¿Lo malo? No son para irte de excursión con ellas, pero para playa, piscina o casa van estupendas. Además, la suela agarra bastante bien incluso en superficies mojadas.

Quiksilver Molokai: diseño surfero y suela firme para playa o ciudad

Quiksilver Molokai amazon amazon

Si te va el rollo más playero y quieres unas chanclas resistentes con aire surfero, estas de Quiksilver tienen lo que buscas. Son más firmes que las típicas flip-flop, lo que se agradece si vas a caminar por ciudad o recorrer un paseo marítimo. Ahora tienen un descuento del 11% y cuestan 16,03 euros.

Tienen una plantilla texturizada que evita resbalones cuando el pie está mojado. Eso las hace ideales para ir de la playa al chiringuito sin cambiar de calzado. También llevan unas tiras más resistentes, con un diseño que se nota más trabajado que las básicas.

Crocs Classic: el zueco de toda la vida que (aunque te pese) sigue siendo comodísimo

Crocs Classic amazon amazon

Sé que a muchos no les gusta su forma, pero quien prueba unos Crocs suele acabar repitiendo. Este modelo clásico no es una chancla, pero se ha ganado su hueco en cualquier armario veraniego por pura comodidad. Son más estables que unas chanclas, no rozan, y valen tanto para la playa como para estar todo el día de pie. Ahora mismo tienen un 20% de descuento y están a 39,99 euros.

La clave está en su diseño amplio, que deja respirar el pie sin apretar, y en la suela con pequeños relieves que masajean al caminar. Además, duran muchísimo y se pueden lavar fácilmente con agua. Si vas a pasar muchas horas caminando o necesitas algo cómodo para casa, son una opción casi infalible.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.