¿Aún sin regalo del Día del Padre? 5 ideas por menos de 25 euros que llegan a tiempo

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina, y si aún no has encontrado el regalo ideal, no te preocupes. No hace falta gastar una fortuna para sorprenderlo con un detalle original y útil. Desde gadgets prácticos hasta experiencias gourmet, hemos seleccionado cinco opciones asequibles que seguro le encantarán. Lo mejor de todo es que todas llegan a tiempo, así que todavía estás a tiempo de hacer una buena elección.

Sacacorchos eléctrico 6 en 1: el aliado de los amantes del vino

sacacorchos eléctrico amazon amazon

Este sacacorchos eléctrico es ideal para los amantes del vino. Con solo presionar un botón, abre cualquier botella sin esfuerzo. Funciona con batería recargable por USB e incluye cortador de precinto, tapón de vacío y un aireador para mejorar la oxigenación del vino. Su diseño moderno y ergonómico lo convierte en un accesorio elegante para cualquier cocina o bodega. Un regalo útil y sofisticado por poco más de 20€.

Calvin Klein CKIN2U: un clásico atemporal

Calvin Klein CKIN2U amazon amazon

Si buscas un regalo clásico pero infalible, este perfume de Calvin Klein es una excelente opción. Con una combinación de cítricos, toques amaderados y notas especiadas, es perfecto para usar en el día a día sin ser demasiado intenso. Su frasco minimalista y moderno lo hace ideal para cualquier edad. Además, es una fragancia versátil y elegante que se adapta a cualquier ocasión. Por menos de 20€, es una apuesta segura.

Guantes con luz LED: el invento perfecto para cualquier manitas

Guantes con luz LED amazon amazon

Estos guantes con luz LED integrada son el aliado ideal para padres que disfrutan del bricolaje, la mecánica o la pesca nocturna. Gracias a su diseño flexible y cómodo, permiten iluminar el área de trabajo sin necesidad de sujetar una linterna. Son ajustables y transpirables, por lo que pueden usarse en diferentes situaciones. Un gadget original, útil y barato que seguramente le sacará de más de un apuro.

Multiherramienta 12 en 1: un básico para cualquier aventurero

Multiherramienta 12 en 1 amazon amazon

Esta multiherramienta compacta es el regalo perfecto para cualquier padre aficionado al camping, senderismo o pequeñas reparaciones. Incluye navaja, alicates, destornilladores, abridor de botellas y más, todo en un diseño resistente y portátil. Su acabado en acero inoxidable garantiza durabilidad, y su formato plegable permite llevarla en el bolsillo o en el coche. Una herramienta práctica que siempre viene bien tener a mano.

Cesta gourmet Estrella Galicia: el pack definitivo para disfrutar de una buena cerveza

Cesta gourmet amazon amazon

Si tu padre disfruta de una buena cerveza, esta cesta con Estrella Galicia y snacks es un acierto total. Incluye varias cervezas y una selección de frutos secos y aperitivos, perfectos para una tarde de relax. Es un regalo ideal para acompañar un buen partido de fútbol o una reunión en casa. La presentación en caja regalo le da un toque especial, haciendo que sea un detalle sencillo pero con mucho acierto.

