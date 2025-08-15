Los auriculares Lenovo que llevo encima “por si acaso” y cuestan menos de 10 euros

Todos tenemos algún gadget que, sin ser el más caro ni el más potente, acaba usándose más de lo esperado. En mi caso son estos Lenovo LP40 Pro, unos auriculares Bluetooth que compré casi por curiosidad y que ahora van siempre en la mochila. Cuestan menos de 10 euros en AliExpress, son originales (el vendedor tiene certificación), y para llamadas rápidas, vídeos o música de fondo, cumplen más que de sobra. Son ese tipo de auriculares que puedes perder sin llorar, pero que mientras duran —y duran bastante—, acaban siendo más útiles de lo que pensabas.

Sonido decente, conexión estable y batería suficiente: lo que ofrecen por este precio

No hay que confundirlos con unos AirPods ni con modelos de gama alta, pero los LP40 Pro sorprenden para costar lo que cuestan. Vienen con Bluetooth 5.3, lo que mejora la estabilidad de conexión y reduce los cortes, y tienen soporte para audio HD (ACC/SBC), así que la calidad está más que aceptable para escuchar música o podcasts sin complicaciones.

Cada auricular tiene un driver de 13 mm con diafragma dual, lo que se traduce en un sonido equilibrado (con buenos agudos y unos bajos decentes). Y como son verdaderos TWS, puedes usar uno solo si quieres —ideal para llamadas o si no te gusta llevar los dos puestos a la vez—.

La batería da para unas 3-4 horas de uso, y el estuche permite cargarlos hasta 4 veces más, lo que cubre un uso diario sin problema. Además, se cargan por USB-C, algo que todavía no es tan común en este rango de precios.

¿Para quién son estos Lenovo LP40 Pro?

No están pensados para audiófilos ni para correr una maratón con ellos. Pero si quieres unos auriculares de batalla, para usar en trayectos, llamadas rápidas, el trabajo o incluso tenerlos como “plan B” cuando los buenos se quedan sin batería, cumplen perfectamente.

La gente que los ha probado repite: hay usuarios que ya han comprado varias unidades, y no porque se rompan pronto, sino porque duran lo suficiente como para repetir sin dudar. Algunos comentan que los han tenido más de 3 años, y que por este precio, no merece la pena buscar mucho más.

Son cómodos, discretos, se emparejan solos y caben en cualquier bolsillo. Y si se te caen o se pierden… no duele. Para muchos, ese es su mayor superpoder.

Por menos de 10 €, pocos accesorios ofrecen tanta utilidad en el día a día. No llaman la atención, pero cuando te salvan de un apuro (una reunión inesperada, una espera larga, una llamada importante), te alegras de haberlos comprado.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.