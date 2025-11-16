Una aspiradora que limpia como una Dyson y cuesta 80 euros: así es la Laresar V7

La Laresar V7 llega al 11.11 de AliExpress con una propuesta agresiva: un modelo que replica el diseño y buena parte de la experiencia de una Dyson V10, pero por solo 83 euros usando los códigos ESAE05 o AEES05. Y lo sorprendente es que, más allá del precio, ofrece potencia real (50.000 Pa), pantalla a color, batería extraíble y una autonomía más que suficiente para el día a día. Es decir, justo lo que la mayoría de hogares necesita sin gastar un dineral.

La aspiradora que no te complica la vida (y sí te limpia la casa)

Laresar V7 AliExpress AliExpress

Lo que primero sorprende es su potencia. Aquí no hablamos de una escoba “de juguete”, sino de un motor capaz de mover hasta 500 W y 50.000 Pa, suficiente para aspirar arena, grano fino, pelo de mascota y suciedad incrustada en alfombras. Lo mejor es que esa potencia se divide de forma inteligente en tres modos (eco, medio y turbo), así puedes adaptar el consumo de batería según lo que necesite cada habitación.

La pantalla LCD —algo impensable hace unos años en un producto de este precio— es uno de esos detalles que marcan la diferencia en el día a día. Ves la batería en tiempo real, los modos y los avisos del sistema, lo que evita sorpresas desagradables a mitad de limpieza. Además, el rodillo antienredos es justo lo que cualquier casa con animales pide: menos tiempo desenredando pelo, más tiempo limpiando.

La autonomía está muy bien resuelta para un dispositivo tan barato: hasta 55 minutos en modo eco, unos 30 en modo medio y 20 en turbo. Con esto cubres una casa mediana sin problemas. La batería, además, es extraíble, así que si en algún momento quisieras ampliar la autonomía, solo tienes que añadir un recambio.

Otro punto fuerte es el sistema de filtración ciclónico, que no solo retiene polvo fino y alérgenos, sino que evita que el motor se obstruya. Esto se traduce en dos beneficios: aire más limpio y una aspiradora que durará más. Sumado al depósito de 1,5 litros, tienes un equipo cómodo, práctico y preparado para días de limpieza intensiva sin estar vaciando cada dos por tres.

Y sí, su diseño “estilo Dyson V10” no es casual. La ergonomía es muy similar: ligera, manejable y con accesorios que se colocan en segundos. Pero la gran diferencia es el precio, y ahí es donde la Laresar V7 se convierte en un chollo que cuesta ignorar si quieres algo potente sin gastar más de lo necesario.

