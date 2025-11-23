El Black Friday de Back Market deja iPhones por menos de 500 euros que compiten de tú a tú con móviles nuevos

Cuando llega el Black Friday, todos miramos a Amazon, a MediaMarkt, al Apple Store… pero este año está pasando algo inesperado: Back Market ha metido en la mesa varios iPhone reacondicionados que cuestan menos de 500 €, rinden como gamas altas actuales y, en precio-rendimiento, están humillando a más de un Android de 2025. Tres móviles que, cada uno por razones distintas, siguen siendo auténticas máquinas en 2025.

iPhone 13 reacondicionado por 293€: el mejor equilibrio entre batería, cámara y estabilidad

Hay una razón por la que el iPhone 13 sigue siendo el iPhone más recomendable para el 90% de usuarios: funciona bien siempre, no mete problemas, la batería aguanta más de lo que parece y el rendimiento del A15 sigue siendo suficientemente potente incluso para juegos actuales.

Y ahora, con el precio que tiene en Back Market, se convierte directamente en un chollo. Por 293 €, tienes:

Pantalla OLED Super Retina XDR con 800 nits y HDR.

Un chip A15 con GPU de 4 núcleos, que sigue moviendo juegos como Genshin, Call of Duty Mobile o PUBG sin despeinarse.

Cámaras muy serias: principal de 12 MP f/1.6 con OIS y un gran angular solvente.

Vídeo 4K Dolby Vision que muchos Android de 2025 querrían.

Muy buena autonomía (3.227 mAh, optimizada hasta el extremo con iOS).

5G, MagSafe, Face ID, IP68… nada de "recortes".

Este iPhone 13 tiene algo que pocos modelos nuevos por debajo de 400€ pueden ofrecer: consistencia. No es el más espectacular en nada, pero es fiable en todo. El típico iPhone que “ni piensas en él… porque nunca falla”. Por menos de 300€, es de lo más sensato del Black Friday.

iPhone 14 Pro reacondicionado por 453€: un gama alta puro que aún juega en otra liga

Aquí empieza lo serio. El 14 Pro fue el salto generacional que colocó a Apple en otro nivel: cámara de 48 MP, ProMotion 120 Hz, A16 Bionic, Dynamic Island y un brillo de 2.000 nits. Y ahora está rondando los 453€ reacondicionado. Un precio que duele incluso compararlo con sus rivales Android actuales, porque:

Su pantalla ProMotion es más fluida que la de cualquier modelo por debajo de 700€.

es más fluida que la de cualquier modelo por debajo de 700€. La cámara principal de 48 MP con sensor grande y su tele 3x siguen teniendo un procesamiento que muchos fabricantes no han alcanzado.

con sensor grande y su tele 3x siguen teniendo un procesamiento que muchos fabricantes no han alcanzado. El modo ProRAW y ProRes lo convierten en una herramienta real para fotografía y vídeo.

lo convierten en una herramienta real para fotografía y vídeo. Dynamic Island sigue siendo más útil de lo que parecía en su lanzamiento.

sigue siendo más útil de lo que parecía en su lanzamiento. Rendimiento muy por encima de móviles nuevos de 2025 de 500–600€.

Si quieres un móvil que todavía es “Pro” en 2025, pero no te quieres meter en 1.200€, este es probablemente el más equilibrado del mercado.

iPhone 16e reacondicionado por 455€: el más nuevo, con A18 y Apple Intelligence

Y aquí llega la sorpresa del Black Friday: el iPhone 16e ya está bajando fuerte de precio en Back Market. El modelo de 128 GB se queda en 455€, y lo interesante no es solo el precio: es que lleva lo mismo que un iPhone 16 en lo esencial, pero cuesta la mitad.

Incluye:

Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1", HDR, 1.200 nits.

El chip A18, compatible con funciones clave de Apple Intelligence.

Cámara principal de 48 MP con muy buen rendimiento nocturno.

con muy buen rendimiento nocturno. Dynamic Island.

Conexión USB-C.

5G, IP68, Face ID… todo lo esperado en un iPhone moderno.

La clave es que el 16e no es un modelo “barato”, es simplemente la línea de entrada de esta generación. Y por menos de 500 €, ningún móvil nuevo puede ofrecer un A18 con soporte asegurado durante 6–7 años. Es la compra más “a futuro” de las tres.

Este Black Friday 2025 está dejando claro que, por debajo de los 500€, los iPhone reacondicionados son el movimiento inteligente. El iPhone 13 por su equilibrio, el 14 Pro por su potencia profesional y el 16e por su futuro garantizado.

Si quieres un iPhone que te dure años, que haga buenas fotos y que no te deje tiritando la cuenta, este año la respuesta está donde menos gente miraba hace un par de años: Back Market.

