BLACK+DECKER firma un atornillador perfecto para casa: potente, ligero y con batería incluida por un precio top

Si te gusta hacer pequeños arreglos en casa o simplemente quieres dejar de usar destornilladores manuales, tener un atornillador fiable marca un antes y un después. Este BLACK+DECKER de 18V, con batería incluida, está destacando como uno de los modelos más prácticos para tener siempre a mano. Ligero, cómodo y con potencia suficiente para casi cualquier tarea doméstica, se ha convertido en una de esas compras que se amortizan desde el primer mueble montado.

Por qué este atornillador de BLACK+DECKER está triunfando entre quienes buscan potencia sin complicarse

BLACK+DECKER Atornillador Amazon Amazon

Lo que más sorprende es lo equilibrado que es para su categoría. Sus 37 Nm de par máximo permiten atornillar sin esfuerzo en madera, plástico, montajes de muebles o pequeñas reparaciones en casa. No es un modelo profesional, pero sí uno de los más solventes dentro del segmento doméstico.

Cuenta con 10 posiciones de embrague, esenciales para controlar la fuerza y evitar dañar tornillos o superficies delicadas. Esta regulación fina marca la diferencia entre hacer un trabajo limpio o pasarte de rosca, algo habitual en atornilladores más básicos.

La luz LED integrada ilumina la zona de trabajo, especialmente útil en muebles oscuros, interiores de armarios o esquinas sin buena iluminación. Es uno de esos detalles que parece menor pero marca una enorme diferencia cuando estás trabajando.

Su diseño es ligero y ergonómico, fácil de sujetar incluso para quienes no están acostumbrados a usar herramientas eléctricas. Además, incluye una batería de 1,5Ah y su cargador, algo que no siempre viene en modelos económicos. La batería es compatible con la plataforma 18V de BLACK+DECKER, por lo que se puede usar con otros dispositivos de la marca si ya tienes alguno.

También destaca su mandril de 10 mm y el rendimiento constante que ofrece en tareas diarias, desde montar estanterías hasta reforzar muebles, poner cortinas o colocar accesorios.

Para quién es ideal y cómo aprovecharlo mejor en casa

Este atornillador es perfecto para quienes hacen bricolaje ligero y medio, montan muebles nuevas cada cierto tiempo o quieren una herramienta práctica para pequeños arreglos. Es ideal para pisos, casas y para cualquiera que no necesite una herramienta profesional pero quiera algo robusto y duradero.

Funciona especialmente bien para montar muebles de Ikea o similares gracias a sus 10 posiciones de embrague, que permiten trabajar con precisión sin partir tornillos. También es muy útil para tareas como instalar barras de cortina, montar estanterías, fijar soportes o reforzar estructuras ya montadas.

Un truco para sacarle más partido es tener siempre un juego de puntas variado, ya que el mandril es compatible con la mayoría de accesorios estándar. Con un par de puntas Philips, Torx y planas puedes cubrir casi cualquier necesidad doméstica. Y si quieres prolongar la vida de la batería, conviene cargarla después de cada uso y almacenarla fuera del atornillador.

La ligereza del modelo lo convierte en un buen aliado para personas que quieren herramientas fáciles de manejar y no demasiado ruidosas. Y al incluir la batería, es una buena puerta de entrada a la plataforma 18V por si más adelante quieres sumar una sierra compacta, un taladro o una aspiradora de la marca.

En conjunto, es de esos modelos que destacan porque ofrecen mucho por su precio y cumplen con todo lo que una casa suele necesitar.

