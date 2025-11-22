Los hombres que pasan todo el día de pie lo tienen claro: las Skechers Squad SR Myton son las más recomendadas

Si trabajas de pie —en hostelería, sanidad, comercios o almacenes— sabes lo importante que es llevar un calzado cómodo de verdad. No solo para evitar molestias, sino para llegar al final del turno con la sensación de que el pie “aguanta”. Por eso las Skechers Squad SR Myton se han convertido en una de las opciones más recomendadas entre quienes pasan largas horas caminando o en bipedestación. Su diseño ligero, el acolchado suave y la suela antideslizante han hecho que muchos hombres las consideren su calzado de confianza para el día a día laboral.

Por qué estas Skechers son tan populares entre quienes pasan muchas horas de pie

Skechers Squad SR Myton Amazon Amazon

La primera razón es la comodidad inmediata: no necesitan periodo de adaptación. Su plantilla con amortiguación suave aporta alivio desde el primer momento, algo especialmente útil si trabajas turnos largos o caminas continuamente entre pasillos.

La suela está diseñada para ofrecer agarre antideslizante, un punto clave en cocinas, hospitales, supermercados o cualquier entorno donde puede haber superficies húmedas. Ese extra de seguridad evita resbalones y aporta estabilidad incluso en cambios rápidos de dirección.

El tejido superior es ligero y flexible, lo que permite que el pie respire mejor y evita la sensación de calor que dan otros modelos más rígidos. Además, la parte del empeine se adapta bien al movimiento del pie, así que no genera roces ni presión en zonas sensibles.

Otra ventaja es que son zapatillas muy ligeras, algo que se nota muchísimo a lo largo del día. Cada gramo cuenta cuando pasas ocho o diez horas moviéndote sin parar. Y como pertenecen a una de las líneas más vendidas de Skechers, acumulan miles de valoraciones positivas de usuarios que repiten modelo por lo bien que les funciona.

Para quién son ideales y cómo sacarles más partido en el día a día

Estas Skechers son perfectas para hombres que trabajan en hostelería, logística, tiendas, oficinas con mucho movimiento, sectores sanitarios o cualquier profesión donde el pie esté muchas horas en acción. También son una buena opción para quienes buscan un calzado cómodo para caminar a diario sin renunciar a un diseño discreto.

Funcionan especialmente bien con calcetines técnicos que absorben el sudor, ya que potencian la ventilación del tejido superior. Un truco para que te duren más es dejarlas airear después del turno y limpiar la suela con regularidad, sobre todo si trabajas en entornos donde puede acumularse grasa o humedad.

Si además sueles tener molestias en la zona del talón o en el arco, la amortiguación de estas zapatillas ofrece un alivio notable. Y por su peso ligero, también son recomendables para personas que se cansan con calzado más robusto.

En definitiva, son de esas zapatillas que muchos describen como “mis mejores compañeras de turno”, porque aportan comodidad, estabilidad y ligereza justo donde más se nota.

