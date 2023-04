Un buen masaje en los pies, las piernas o la cabeza, ahora por menos dinero

Con el ritmo de vida actual rara es aquella persona que no tiene molestias en alguna parte de su cuerpo. En ocasiones, solo la intervención de un profesional puede ayudar a aliviar el dolor o eliminar la sesión, pero en muchos casos un simple tratamiento casero puede contribuir a reducir las molestias o incluso prevenir problemas mayores.

Entre esos tratamientos se encuentra, cómo no, el masaje de toda la vida, algo que por desgracia no está siempre al alcance de todo el mundo. No se puede contratar así como así a un masajeador profesional, por lo que en estos casos recurrir a la tecnología es una buena solución.

En la sección De Compras de La Razón hemos encontrado esta interesante promoción en Amazon para aquellos que estén a la busca y captura de uno de esos masajeadores electrónicos a buen precio. Gracias a descuentos que llegan a superar el 30% puedes encontrar un masajeador de cabeza por menos de 40 euros, uno de piernas por un poco más y un revolucionario sistema de masajes en los pies por menos de 100 euros.

Masajeador de cabeza en oferta De Compras La Razón

Máquina para dar masajes en la cabeza

En cuanto a los primeros, los masajeadores de cabeza, los hay de varios tipos, desde uno que se puede usar en le frente mientras se duerme, apenas perceptible pero de gran efecto relajante, hasta el más extendido que aplica un pequeño masaje en el cuero cabelludo con un movimiento que emula al de los dedos de un profesional.

En esta campaña están rebajados entre un 15 y un 20%, y salen por poco más de 30 euros.

Masajeador de piernas en oferta

Para los que tengan piernas cansadas el descuento es aún mayor (37%) en este masajeador recargable que consiste en unas bandas que se colocan en las pantorrillas y que cubren desde el tobillo hasta la altura de la rodilla.

Máquina para dar masajes en las piernas De Compras La Razón

Se pueden usar al llegar a casa mientras se está sentado en el sofá descansando o viendo la televisión. Se acciona mediante un controlador incorporado a la banda con el que podrá controlar fácilmente el modo y la intensidad del masaje.

Rebajas en máquinas para dar masajes en los pies

La tercera de las máquinas de masajes incluida en esta campaña de descuentos de Amazon tiene a la parte del cuerpo más sufrida, los pies. Encontramos tres modelos, el más económico de los cuales es este masajeador de pies con hidromasaje que, gracias a un 32% de descuento, deja su precio en 62,97 euros, muy similar al de los masajeadores de otras partes del cuerpo pero con una tecnología mucho más sofisticada.

Este pequeño spa para pies y masajeador con calentador tiene 22 rodillos de masaje para estimular los puntos de acupuntura, y puede aliviar la fatiga rodando y masajeando los pies. Una piedra de pedicura ayuda a eliminar los callos y la piel muerta de los pies para cuidarlos mejor.

Máquina para dar masajes en los pies rebajada De Compras La Razón

Combina acupresión, terapia térmica, función de luz roja y burbujas de oxígeno, y sirve para calmar eficazmente los pies cansados, aliviar la fatiga y mejorar la calidad del sueño. Diseñado con una tina extra profunda, es adecuado para personas mayores, deportistas y adultos con pies fríos o insomnio.

Tiene 3 modos SPA con burbujas y vibración y permite controlar la temperatura de calentamiento constante entre 35 °C y 48 °C, además de un temporizador de apagado automático de 30/45/60 minutos.