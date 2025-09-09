Cecotec DrumFit WayHome 1700 Sprint: correr en casa con una cinta plegable muy completa

Salir a correr está genial, pero no siempre apetece o el tiempo lo permite. Ahí es donde entran en juego las cintas de correr domésticas, que han pasado de ser un capricho a convertirse en un accesorio práctico para mantenerse en forma en casa. En ese contexto, la Cecotec DrumFit WayHome 1700 Sprint se presenta como una de las opciones más interesantes dentro de su rango de precio. Por 379 euros en la web oficial, ofrece detalles poco habituales en modelos de gama media: inclinación motorizada, superficie de carrera amplia, buena amortiguación, 12 programas de entrenamiento, e incluso una estación con mancuernas y almohadillas para trabajar algo más que las piernas.

No se trata de una cinta profesional, pero sí de un equipo versátil y pensado para el uso diario, ya sea caminar, trotar o entrenar a velocidades altas. Y lo mejor, con un sistema plegable que permite guardarla fácilmente en espacios reducidos.

Unboxing y montaje

El paquete es grande y voluminoso, pero llega bien protegido. Dentro, además de la cinta de correr, se incluyen un kit de montaje, el manual, aceite lubricante para la banda y las mancuernas de 1 kg que forman parte de la multiestación. Al abrirlo, sorprende que gran parte del trabajo ya está hecho: la estructura principal viene montada, y solo hay que fijar algunos elementos como los brazos, el soporte para dispositivos o el panel de control.

El montaje no se hace pesado. Con un destornillador eléctrico se completa en menos de una hora, aunque incluso con herramientas manuales se puede dejar lista sin problema. Las instrucciones son claras y esquemáticas, con un diagrama sencillo que guía paso a paso, y los tornillos están bien organizados en bolsas etiquetadas.

Un detalle a tener en cuenta es que, pese a ser plegable, no es un equipo ligero: pesa alrededor de 40 kg, por lo que para moverla conviene la ayuda de otra persona. Aun así, las ruedas de transporte hacen que sea manejable una vez montada.

Diseño y extras

La WayHome 1700 Sprint no busca un diseño futurista, sino funcional. Su estructura es robusta, con acabados en negro y detalles en gris, y una superficie de carrera de 130 x 44 cm que se siente cómoda para usuarios de diferentes alturas. No es la más ancha del mercado, pero resulta más que suficiente para correr con seguridad sin sensación de ir encajonado.

Un punto diferencial es la multiestación incorporada, que incluye dos mancuernas de 1 kg y almohadillas para abdominales. No sustituye a un gimnasio completo, pero sí permite complementar los entrenamientos de cardio con ejercicios básicos de fuerza o core, algo que no se suele ver en cintas de este precio.

El sistema de plegado vertical es otro de sus atractivos. Gracias al mecanismo hidráulico, levantar la cinta resulta fácil y seguro, y permite guardarla en posición vertical ocupando mucho menos espacio. Esto hace que sea práctica incluso para pisos pequeños, donde tener la máquina desplegada todo el tiempo sería inviable.

Extras como el portabotellas, soporte para dispositivos, conexión mini jack con altavoces, pulsómetro y ruedas de transporte suman puntos a nivel de comodidad. Son pequeños detalles que facilitan el día a día y que marcan la diferencia respecto a modelos más básicos.

Velocidad e inclinación

La potencia de 1.100W permite que esta cinta alcance velocidades de entre 1 y 17 km/h. Para caminar rápido, trotar o correr con intensidad es más que suficiente. No está pensada para velocistas profesionales, pero sí para un uso doméstico exigente.

La inclinación motorizada con 15 niveles es uno de los apartados más interesantes. Permite simular subidas de forma progresiva, lo que no solo añade intensidad al entrenamiento, sino que también ayuda a trabajar diferentes músculos y a quemar más calorías. Poder variar la inclinación sin detener la marcha es un lujo en este rango de precio.

Programas y modos de entrenamiento

La WayHome 1700 Sprint viene con 12 programas predefinidos que ajustan automáticamente la velocidad y la inclinación para simular distintos tipos de entrenamiento: desde sesiones suaves de quema de grasa hasta rutinas más intensas con cambios de ritmo.

Estos programas hacen que el entrenamiento sea más variado y motivador. Para quienes prefieren controlar manualmente cada parámetro, siempre está la opción de ajustar la velocidad y la inclinación a gusto, pero los programas facilitan mucho las cosas, sobre todo al empezar.

Amortiguación y superficie de carrera

Uno de los temores al usar cintas de correr es el impacto en las articulaciones. Aquí entra en juego el sistema de amortiguación integrado, que absorbe gran parte del golpe en cada zancada. No es comparable al asfalto ni al tartán, pero se nota que las rodillas sufren menos que corriendo en la calle.

La superficie de 130 x 44 cm ofrece espacio suficiente para correr con seguridad. Puede que quienes tengan una zancada especialmente larga echen de menos algo más de anchura, pero en líneas generales el tamaño está muy bien equilibrado entre comodidad y tamaño compacto.

Pantalla y controles

El panel LCD muestra la información esencial: velocidad, tiempo, distancia y calorías. No es la pantalla más moderna ni táctil, pero cumple perfectamente su función. Además, el pulsómetro integrado permite tener un seguimiento básico de la frecuencia cardíaca.

Los botones de control son grandes y accesibles, algo que se agradece cuando se va corriendo a cierta velocidad. Desde el panel también se puede gestionar la música gracias a la conexión mini jack con altavoces, un añadido sencillo pero práctico para quienes entrenan escuchando playlists o podcasts.

Comodidad y plegado

Más allá de su potencia y programas, lo que hace interesante a esta cinta es su combinación de prestaciones y comodidad de uso. Se puede plegar de manera vertical y, gracias al sistema hidráulico, hacerlo no requiere esfuerzo. Una vez plegada, ocupa mucho menos espacio y se puede mover sin dificultad gracias a las ruedas.

Este detalle es clave para quienes viven en pisos pequeños o no quieren que la cinta esté desplegada en medio del salón.

Experiencia de uso real

En la práctica, la WayHome 1700 Sprint responde bien en entrenamientos diarios. A velocidades medias (8-10 km/h) se siente estable, y al subir a ritmos más altos no pierde potencia. La inclinación añade variedad y convierte una sesión normal en un reto.

Los programas predefinidos resultan útiles para quienes buscan un entrenamiento guiado. Además, la multiestación aporta un extra: tras una sesión de cardio, se pueden usar las mancuernas o las almohadillas para hacer abdominales sin necesidad de otro equipo.

El nivel de ruido no es molesto. Evidentemente no es silenciosa, pero tampoco resulta molesta en un entorno doméstico.

Opinión final

La Cecotec DrumFit WayHome 1700 Sprint es una cinta de correr pensada para quienes quieren entrenar en casa sin gastar una fortuna ni quedarse cortos de prestaciones. Su potencia de 1.100W, los 17 km/h de velocidad máxima, la inclinación motorizada con 15 niveles, el sistema de amortiguación y los 12 programas predefinidos la convierten en una opción muy completa dentro de la gama media.

El diseño plegable, la multiestación con mancuernas y los extras como el portabotellas o los altavoces hacen que sea práctica para un uso diario. Por supuesto, tiene limitaciones: no es una cinta profesional ni ofrece pantallas táctiles avanzadas, pero en relación calidad-precio resulta difícil encontrar un modelo tan equilibrado.

Por 379 euros, se presenta como una máquina muy recomendable para quienes buscan un aliado fiable para caminar, correr o entrenar en casa con comodidad, seguridad y opciones suficientes para no aburrirse.

