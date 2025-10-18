El diseño que se ve en las calles más elegantes de Madrid y Barcelona: las zapatillas Calvin Klein más buscadas del momento

Pasea por el barrio de Salamanca o por el Eixample y verás una constante: el estilo sobrio y urbano ha vuelto a reinar.

Y si hay unas zapatillas que representan esa mezcla perfecta entre elegancia casual y comodidad moderna, son estas Calvin Klein ESS Vulc Low MG CV. Con su diseño limpio, sus líneas geométricas y el inconfundible logotipo lateral, son ese tipo de calzado que eleva cualquier look sin necesidad de esfuerzo. Perfectas para quienes quieren vestir bien incluso en su día a día, pero sin renunciar al confort.

Minimalismo con sello de diseñador

Calvin Klein ESS Vulc Amazon Amazon

Estas Calvin Klein están fabricadas con una parte superior de lona y detalles en piel sintética, que aportan una textura ligera pero resistente. Su silueta baja recuerda al diseño de las sneakers más clásicas, aunque con un toque más sofisticado y contemporáneo.

El interior acolchado y la suela vulcanizada garantizan una pisada cómoda y estable, ideal tanto para un paseo por la ciudad como para una jornada larga de trabajo. Y, por supuesto, el discreto logo de Calvin Klein añade ese sello de estilo que las convierte en una declaración de intenciones: sobrias, urbanas y atemporales.

El básico que nunca falla

Ya sea con unos vaqueros, pantalones chinos o incluso con un look más formal, estas sneakers se adaptan a todo. Por eso, se han convertido en uno de los modelos más buscados de la temporada, agotándose en numerosas tallas por su equilibrio entre precio, diseño y comodidad.

Por 34,95 € (antes 69,90 €), las Calvin Klein ESS Vulc Low MG CV son una oportunidad única de vestir con estilo premium sin pagar de más.

