Disfruta de una piel suave este verano gracias a Braun

Tenemos el verano a la vuelta de la esquina, el calor nos invade ya y nos toca pensar en sacar a relucir nuestras piernas. Hoy en día existen múltiples opciones para la depilación, pero todas ellas nos hacen perder tiempo, y nos da pereza ponernos a ello. Además, muchas de estas opciones no dan los resultados deseados y en poco tiempo debemos ponernos otra vez a ello. Si eres de las personas que quieres lucir unos resultados profesionales desde la comodidad de tu casa, sin duda la tecnología revolucionaria de la nueva Skin i-Expert de Braun te va a convencer.

La depiladora de luz pulsada de Braun está diseñada para ofrecer esos resultados profesionales que deseamos y todo de una manera sencilla, fácil y cómoda. Podrás disfrutar de una piel suave y sin vello durante todo el verano gracias a esta maravilla tecnológica.

Depiladora inteligente

La nueva luz pulsada de Braun Skin i-Expert es la primera depiladora de luz pulsada inteligente del mundo. Esta depiladora ofrece resultados visibles en muy pocas semanas. Podrás tener información inteligente en tiempo real sobre tu tipo de piel y vello, gracias a que puedes conectarte a una app para poder guiarte durante todo el proceso de depilación. Gracias a esta app podrás organizar tu propio programa de sesiones personalizado, crear un calendario propio y alarmas personalizadas para poder informarte de la siguiente sesión que te toca realizar. Te indica cuántas sesiones tienes pendientes según qué zona. Podrás tener en tu propia casa un tratamiento completo como si estuvieras en un salón de belleza. Gracias a la app podremos saber de manera sencilla si estamos realizando bien el tratamiento ya que esta aplicación es muy intuitiva y nos mantiene informados en todo momento.

Braun, depiladora luz pulsada Compras La Razón

La depiladora de luz pulsada Skin i-Expert además, aprende tras cada uso y puede memorizar nuestro tono de piel para poder ofrecer una experiencia de depilación aún más personalizada. Ya no solo porque los resultados son personalizados, sino porque cada parte de nuestro cuerpo podrá tener sus propias sesiones dependiendo lo que necesitemos o el tipo de vello que tengamos.

Por otra parte, gracias a sus cabezales de distintos tamaños, nos permite un manejo fácil y preciso para poder llegar a cualquier parte del cuerpo, ya que la propia app nos da la información en tiempo real para saber qué cabezal es mejor usar para depilar la zona que queramos en ese momento. Podrás utilizar la depiladora de luz pulsada de Braun incluso en la cara y en las zonas más íntimas gracias a los cabezales más pequeños que vienen incluidos y que son precisos para esas pequeñas zonas delicadas.

La mejor aliada para el verano

Y sí, aseguramos que la luz pulsada de Braun Skin i-Expert se va a convertir en tu mejor aliada este verano porque tiene un sensor integrado el cual puede adaptar la intensidad de la luz automáticamente a tu tono de piel, con lo que no importará si has cogido color entre una sesión y otra o has estado tomando el sol. Esto garantiza la seguridad en cada sesión, y también la máxima eficacia para poder obtener unos resultados únicos. Si te quieres depilar en verano desde luego esta luz pulsada es tu mejor opción puesto que gracias a la libertad que te da poder hacer las sesiones desde casa y con tu propia app en el teléfono, no tendrás problema de citas en salones de depilación.