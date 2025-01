Edifier STAX Spirit S10: una experiencia inesperada con auriculares planares

No te voy a mentir: he probado muchos auriculares. Desde los clásicos AirPods hasta opciones más específicas como algunos modelos gaming de otras marcas. Pero los Edifier STAX Spirit S10 son otra historia. No solo por el hecho de ser inalámbricos y usar tecnología planar magnética —algo que en sí ya es un logro técnico impresionante—, sino porque logran hacer que cada canción, llamada o incluso un simple audio de WhatsApp suene como nunca.

Desde el momento en que los saqué de la caja, supe que estos auriculares iban a ser diferentes. Su presentación, los detalles cuidados como las 7 opciones de almohadillas, y lo cómodos que son al llevarlos durante horas... todo en ellos grita calidad. Y aquí te voy a contar mi experiencia.

Unboxing: Un adelanto de lo premium

Edifier STAX Spirit S10 La Razón La Razón

El unboxing de los Edifier STAX Spirit S10 es toda una experiencia que refleja el nivel premium del producto. Desde el primer momento, se nota el cuidado en los detalles. La caja llega bien protegida, con una presentación sobria y elegante que te hace sentir que estás ante algo especial.

Al abrirla, lo primero que encuentras es un sobre negro que contiene las instrucciones en varios idiomas, seguido por los auriculares perfectamente colocados. Justo debajo están los accesorios: 7 pares de almohadillas intercambiables (de XS a XL), un cable de carga USB-C, y una funda satinada que, aunque práctica, no tiene el toque de lujo que algunos podrían esperar.

Comodidad que marca la diferencia

Edifier STAX Spirit S10 La Razón La Razón

Si hay algo que valoro en unos auriculares es que sean cómodos, y estos lo son muchísimo. Pueden parecer grandes al principio, pero una vez que encuentras la almohadilla adecuada (vienen en todos los tamaños, literalmente), se ajustan tan bien que te olvidas de que los llevas puestos. Incluso después de horas escuchando música o atendiendo llamadas, no he sentido ninguna molestia.

Además, el aislamiento pasivo ya es muy bueno de por sí, pero si activas la cancelación de ruido (ANC), es como entrar en otro mundo. No es la mejor cancelación del mercado, pero cumple perfectamente. En una cafetería o en el gym, el ruido se reduce tanto que puedes disfrutar de tu música o incluso concentrarte en una llamada sin distracciones. De hecho, me sorprende lo claro que suenan los audios de WhatsApp, algo que jamás conseguí con mis AirPods.

Personalización en la palma de tu mano

Edifier STAX Spirit S10 La Razón La Razón

Si algo he disfrutado de estos auriculares, es la app ConneX. No es solo una aplicación bonita, es realmente útil. Puedes personalizar prácticamente todo: desde los modos de audio (el modo Dinámico, por ejemplo, es genial si buscas graves más potentes) hasta la sensibilidad del táctil y las funciones de cada botón.

¿Quieres que un doble toque cambie de pista o que pause la música? Lo configuras. ¿Prefieres que al pulsar tres veces se active el asistente de voz? También lo puedes ajustar. Incluso tienen una función para buscar un auricular perdido, que emite un pitido para que lo encuentres rápido. Esto me salvó más de una vez cuando uno de ellos terminó entre los cojines del sofá.

Calidad de sonido que lo cambia todo

Hablemos del sonido, porque al final, es lo más importante. Los STAX Spirit S10 tienen algo especial. Los graves son contundentes, los agudos son claros, pero sin pasarse, y los medios son naturales y equilibrados. Todo suena como debería sonar, sin exageraciones.

He probado de todo con estos auriculares: desde mis diferentes listas en Spotify, pasando por podcasts y llamadas. Y lo que más me sorprende es lo bien que se adaptan a cada situación. Los detalles que antes pasaban desapercibidos ahora están ahí. Es como redescubrir tus canciones favoritas.

Si usas Android, puedes aprovechar códecs como LDAC o aptX Lossless, que llevan la calidad de audio a otro nivel. En mi caso, al usarlos con un iPhone 15 Pro, estoy limitado a AAC, pero incluso así, la calidad es sobresaliente. Eso sí, he notado que no reconocen automáticamente las llamadas en mi móvil, lo que puede ser un tema de compatibilidad.

Llamadas, audios y pequeños detalles que suman

Edifier STAX Spirit S10 La Razón La Razón

En el día a día, los STAX Spirit S10 brillan. Las llamadas son nítidas, tanto para mí como para la persona al otro lado, y los audios de WhatsApp suenan muchísimo mejor que en otros auriculares. Esto puede parecer un detalle menor, pero si usas mucho las notas de voz, lo notarás.

El único inconveniente que he encontrado es que el volumen puede quedarse algo bajo en grabaciones de baja calidad. Si estás escuchando un archivo con mal audio, estos auriculares no harán magia, pero con cualquier fuente decente, la experiencia es impecable.

Autonomía que aguanta el ritmo

En cuanto a la batería, ofrecen 18 horas con ANC activado y hasta 28 horas sin ANC. Esto es más que suficiente para un uso diario intenso. Incluso en días largos de trabajo, nunca me dejaron tirado. La única pega es que el estuche no tiene carga inalámbrica. Es un detalle que habría sido genial tener, sobre todo por el precio.

Conclusión: ¿merecen la pena?

Después de semanas de uso, puedo decir que los Edifier STAX Spirit S10 me han conquistado. Su comodidad, la calidad de sonido, las opciones de personalización y lo prácticos que son para llamadas y audios, los convierten en una de las mejores opciones del mercado. No son perfectos: podrían mejorar la compatibilidad con iOS y añadir carga inalámbrica, pero esos son detalles menores frente a todo lo que ofrecen.

Por 299,99 euros, estos auriculares son una inversión en calidad, comodidad y funcionalidad. Si, como yo, valoras la música y las llamadas claras por encima de todo, te aseguro que no te van a decepcionar. Ahora que los tengo, me resulta difícil imaginar mi día a día sin ellos.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que, si realizas una compra a través de ellos, La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.