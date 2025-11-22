Elegancia, potencia y silencio: los auriculares Marshall Motif II ANC se posicionan como el capricho tech del momento

Hay gadgets que llaman la atención nada más verlos, y estos auriculares de Marshall son un buen ejemplo. Si te gusta la música y valoras un diseño icónico, probablemente ya los hayas visto en redes o en recomendaciones de expertos. Los Marshall Motif II ANC combinan estética clásica con un sonido potente y una cancelación de ruido muy eficaz, convirtiéndose en ese capricho tecnológico que muchos están añadiendo a su lista de deseos. Y lo mejor es que, más allá del estilo, funcionan de verdad.

Por qué los Marshall Motif II ANC están destacando entre los auriculares premium compactos

Lo primero que enamora es su diseño icónico, con ese toque retro que distingue a Marshall desde hace décadas. Son auriculares compactos, ligeros y con un acabado cuidado que transmite calidad desde el primer momento. Pero su atractivo no se queda en lo visual.

La cancelación activa de ruido (ANC) ha mejorado respecto a la generación anterior y ofrece un aislamiento muy sólido en cafés, transporte público o espacios con mucho movimiento. También cuentan con modo ambiente, ideal para escuchar avisos o mantener una conversación sin quitártelos.

En cuanto al sonido, los Motif II mantienen la firma Marshall: graves potentes, medios definidos y un volumen que sorprende para su tamaño. Para quienes escuchan rock, pop o electrónica, la experiencia es especialmente satisfactoria. Además, permiten ajustar el ecualizador desde la app para personalizar aún más el perfil de audio.

La batería ofrece hasta 30 horas de reproducción combinando auriculares y estuche, más que suficiente para varios días de uso. Y el estuche, además de compacto, incluye carga rápida, lo que permite recuperar varias horas de música en minutos.

También integran Bluetooth LE Audio, una tecnología que mejora la calidad y reduce el consumo, y son resistentes al sudor y a las salpicaduras, así que funcionan bien para usar en el día a día o incluso para entrenar.

Para quién son ideales y cómo sacarles el máximo partido

Estos Marshall son perfectos para quienes quieren unos auriculares con aire premium, sonido potente y una estética más cuidada que la media. Si te gusta combinar música y estilo, es difícil encontrar un modelo tan reconocible y tan bien construido en este formato compacto.

Son ideales para viajar o trabajar fuera de casa gracias a la cancelación activa, que ayuda a concentrarse incluso en entornos ruidosos. También funcionan muy bien para quienes escuchan música durante largos trayectos o para quienes buscan un sonido más contundente que el de los auriculares minimalistas clásicos.

Un truco para aprovecharlos al máximo es jugar con la app de Marshall: la ecualización permite reforzar graves, dar más claridad a las voces o equilibrar el sonido según el género musical que escuches. Y si los usas para llamadas, su sistema de micrófonos reduce bastante el ruido exterior, haciendo que la voz suene más nítida.

Para mantenerlos como nuevos, basta con limpiar las almohadillas y el estuche de vez en cuando y guardarlos siempre dentro cuando no los uses. Y si te preocupa la autonomía, la carga rápida hace que prácticamente nunca te quedes sin música.

En resumen: son de esos auriculares que combinan estética, calidad de sonido y comodidad, y que se convierten rápido en el accesorio que no quieres dejar en casa.

