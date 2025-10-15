Elegante como un Lacoste, cómodo como un jersey y más barato que ambos: el polo Pepe Jeans que lo tiene todo

No todos los polos son iguales. Algunos son solo básicos… y luego está este. El New Oliver de Pepe Jeans tiene esa mezcla perfecta entre estilo británico y comodidad moderna que hace que te lo pongas una vez y ya no quieras quitártelo. Es ese tipo de prenda que te da presencia sin esfuerzo, como si supieras exactamente lo que estás haciendo cada vez que te vistes.

Ideal para una comida informal, una cita o una tarde de oficina, este polo tiene el tacto suave de un jersey fino, pero mantiene el aire pulido de las prendas bien diseñadas. Y lo mejor: ahora cuesta un 42% menos.

Un clásico actualizado que respira estilo

New Oliver de Pepe Jeans Amazon Amazon

Confeccionado en algodón de alta calidad y con un acabado garment dyed (tinte lavado que le da un tono único y ligeramente envejecido), este modelo demuestra por qué Pepe Jeans sigue marcando tendencia.

El corte Slim Fit, el cuello estructurado y los botones discretos aportan una silueta moderna sin perder ese toque clásico que combina con todo.

El resultado: un polo que parece sacado de una colección premium, pero con un precio sorprendente.

El comodín perfecto para el otoño

Combínalo con unos chinos beige, unos jeans oscuros o una americana ligera: el New Oliver funciona con absolutamente todo. Es lo bastante elegante para una cena, lo bastante cómodo para el día a día y lo bastante versátil para acompañarte durante toda la temporada.

Su tejido transpirable y su confección resistente hacen que mantenga la forma y el color lavado incluso tras los lavados, algo que muy pocos polos logran.

Por menos de 41 €, el Pepe Jeans New Oliver GD LS Polo demuestra que el estilo no necesita logo ni precio elevado. Solo buen gusto, materiales de calidad y la actitud de quien sabe que menos… es más.

Los artículos publicados en la sección 'De compras' están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.