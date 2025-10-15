¿Qué santo se celebra hoy, 15 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, miércoles 15 de octubre

Beato Narciso de Estenaga

San Severino de Colonia

San Tecla de Kitzingen

Santa Teresa de Jesús (de Ávila): Vida y pontificado

Santa Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila, nació el 28 de marzo de 1515 en Gotarrendura, cerca de Ávila, España. De joven, mostró un fuerte deseo de vivir una vida religiosa, aunque también fue influenciada por la vida de los santos y los caballeros, buscando la perfección espiritual desde muy temprana edad. En 1535, ingresó en el convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila. Sin embargo, insatisfecha con la laxitud de la vida monástica que allí se practicaba, emprendió una reforma dentro de la Orden Carmelita, buscando un retorno a la vida austera y contemplativa.

Fundó el Carmelo Descalzo, que promovía una mayor devoción, pobreza y recogimiento. Teresa fue no solo una líder espiritual, sino también una gran escritora mística. Entre sus obras más destacadas se encuentran "El libro de la vida", "Las moradas" y "Camino de perfección", textos fundamentales del misticismo cristiano y de la teología espiritual. Además, guió a sus monjas a una vida de intensa oración y meditación, a la vez que promovía el cuidado mutuo y el amor fraterno.

Canonización y legado

Santa Teresa de Jesús fue canonizada en 1614 por el Papa Paulo V, apenas cuarenta años después de su muerte, debido a la importancia de su obra y su espiritualidad transformadora. En 1970, el Papa Pablo VI le otorgó el título de Doctora de la Iglesia, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este reconocimiento, debido a la profundidad de su enseñanza mística y su aporte teológico.

Su legado ha sido inmenso dentro del catolicismo, particularmente en la espiritualidad carmelita. Las reformas que impulsó no solo renovaron la Orden del Carmelo, sino que también influyeron en la vida religiosa de su tiempo y en generaciones posteriores. Hoy en día, Santa Teresa de Jesús es una de las figuras más veneradas del catolicismo, y sus enseñanzas siguen inspirando a religiosos y laicos en la búsqueda de una vida centrada en la oración, la humildad y el servicio a los demás.

Exilio y muerte

En sus últimos años, Teresa sufrió no solo a nivel físico, debido a múltiples enfermedades, sino también por las persecuciones y el rechazo de algunos sectores dentro de la Iglesia. Su reforma no fue siempre bien recibida, y fue acusada de imprudente e incluso de insubordinada por las autoridades eclesiásticas. Esto provocó tensiones que la llevaron a vivir varios momentos de exilio dentro de su propia orden.

A pesar de estos obstáculos, Santa Teresa continuó con su obra fundacional, estableciendo 17 conventos por toda España. Falleció el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, Salamanca, mientras realizaba una de sus numerosas fundaciones. A partir de su muerte, fue venerada por sus seguidores, quienes reconocían en ella una vida de santidad, profunda oración y coraje ante la adversidad.