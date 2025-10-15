España se prepara para un cambio radical en el tiempo: las borrascas vuelven a partir de esta fecha

El tiempo mejora este miércoles en buena parte del país, después de que la DANA Alice dejara lluvias intensas principalmente en zonas del Mediterráneo. No obstante, aún persistirá cierta inestabilidad en puntos del este peninsular y Baleares, debido a una masa de aire de frío en altura que se irá debilitando gradualmente. Además, los modelos meteorológicos ya anticipan un cambio importante: el chorro polar se activará en los próximos días y abrirá paso a una sucesión de borrascas atlánticas que afectarán a buena parte del país.

Avisos meteorológicos para hoy

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay aviso amarillo-por lluvias fuertes y tormentas hasta las 11.00 horas en Menorca y el norte y el nordeste de Mallorca. Por la tarde, a partir, de las 16.00, el aviso se activa en el prepirineo de Barcelona y en el Pirineo gerundense. También en Galicia habrá que tener precaución. En Lugo, tanto en el centro como en A Mariña, hay aviso amarillo por nieblas densas que podrían impedir la visibilidad más allá de 200 metros.

Durante la jornada se formarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular. Se esperan chubascos localmente fuertes acompañados con tormentas aisladas en el este de los Pirineos orientales y lluvias de menor intensidad en el interior oriental peninsular, especialmente en áreas de montaña. En el resto del país predominará el tiempo más estable, con cielos soleados y algunas nubes bajas en el norte de Galicia y la cornisa cantábrica. Por el suroeste, aumentará la nubosidad media y alta a lo largo del día.

En Canarias se prevé abundante nubosidad, obre todo de tipo medio y alto, con baja probabilidad de lluvias en las islas de mayor relieve. Las temperaturas apenas experimentarán cambios. Las máximas más altas se registrarán en Badajoz y Sevilla (32 ºC), y Córdoba (31 ºC), mientras que serán más suaves en ciudades como Huesca (21 ºC) y Albacete (22 ºC).

A partir del jueves, las precipitaciones se trasladarán hacia Canarias, y podrían también afectar al interior este peninsular, indica la AEMET. El domingo las lluvias se extenderán a la mitad norte peninsular.

Cambio radical del tiempo en España

Por su parte, el meteorólogo Samuel Biener (Meteored) avanza que el modelo europeo prevé que el chorro polar coja carrerilla en los próximos días, lo que marcará un cambio radical en la situación meteorológica en España. Este fortalecimiento traerá consigo la llegada de borrascas y frentes atlánticos que afectarán a buena parte del país.

Galicia será, una vez más, la comunidad más afectada por las lluvias a partir del domingo. La sucesión de varios frentes a lo largo de la próxima semana podría dejar acumulados superiores a los 100 litros por metro cuadrado en zonas del oeste. Además, de mantenerse el actual escenario, no se descarta que las precipitaciones sean localmente intensas e incluso acompañadas de tormentas.

Las lluvias también se extenderán, aunque con menor intensidad, a otras regiones del norte peninsular como Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja. En estos territorios podrían registrarse chubascos puntualmente intensos, pero con acumulados menos significativos que en Galicia.

Sin embargo, Bieneer indica que la incertidumbre sigue siendo alta en cuanto al impacto de esta nueva circulación atlántica en el centro y sur del país. Algunos modelos apuntan a que los frentes lograrán mantener su actividad al llegar a estas zonas, mientras que otros sugieren que una dorsal anticiclónica podría frenar su avance.