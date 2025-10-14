Real Madrid - Partizán: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

El Real Madrid se prepara para afrontar una prueba de alta exigencia en la cuarta jornada de la Euroliga 2025/26, recibiendo este miércoles 15 de octubre en el Movistar Arena a un Partizán Mozzart Bet Belgrado que llega con sed de revancha y con el objetivo de frenar la racha positiva del equipo que dirige Sergio Scariolo. Ambos clubes presentan un balance idéntico de dos victorias y una derrota, lo que eleva aún más el listón competitivo del enfrentamiento y lo sitúa como uno de los platos fuertes de la jornada continental.

Los merengues afrontan el reto tras conquistar un trabajado triunfo frente al ASVEL Lyon-Villeurbanne (85-72) y caer en la Liga Endesa ante el Baskonia Vitoria 105-100. En el encuentro continental, el recién llegado Chuma Okeke brilló con un rendimiento perfecto en ataque, anotando 17 puntos sin fallo, y apuntalando así la confianza colectiva de los blancos. Será una noche clave para los tiradores madridistas, ya que, a pesar de la potencia individual en otras facetas, acumulan apenas un 30% en triples, el segundo peor porcentaje de la actual Euroliga, lo que representa un desafío claro de cara al duelo contra Partizán.

Real Madrid vs. Asvel Villeurbanne Juanjo Martín Agencia EFE

Del otro lado estará el conjunto belgradense dirigido por Zeljko Obradović, que se apoya en la confiabilidad y dinamismo del dúo norteamericano: Sterling Brown, máximo anotador de los serbios con 16,7 puntos de promedio, y Carlik Jones, que dicta el ritmo ofensivo con 5 asistencias por partido. La escuadra serbia aspira a dar el golpe en la capital española y cortar la racha negativa de siete derrotas consecutivas ante el Real Madrid.

El Movistar Arena ha sido este curso un fortín para los madridistas, que aún no conocen la derrota como locales y han perfilado una defensa de élite. Además, la clave puede estar en el perímetro: la zaga serbia es la más vulnerable del torneo en el tiro exterior, permitiendo un 46,2% de acierto de sus rivales desde la línea de tres puntos.

EuroLeague Basketball - Partizan Belgrade vs Anadolu Efes ANDREJ CUKIC Agencia EFE

En el plano anímico, el enfrentamiento trae ecos de la eliminatoria del pasado curso, donde el Madrid se impuso con una canasta decisiva en el último instante de Edy Tavares, y promete una atmósfera eléctrica con dos plantillas que han renovado parte de sus apuestas en los despachos, pero conservan la identidad competitiva. La profundidad de rotación y la gestión física, en pleno maratón de calendario europeo, pueden decantar la balanza.

Muurinen, el joven talento que revoluciona el Partizán

Miikka Muurinen, la joya finlandesa de 18 años y 2,10 metros, es el último fichaje del Partizán Belgrado para la Euroliga 2025/26, y se presenta como una de las promesas del baloncesto europeo. Su explosión en el Eurobasket 2025, donde fue nombrado Rising Star, captó la atención internacional por su capacidad atlética, mates espectaculares y arrojo ante rivales NBA, como Nikola Jokić y Lauri Markkanen. Muurinen promedió 6.6 puntos y 1.9 rebotes en el torneo, apareciendo en momentos clave de la histórica clasificación de Finlandia a semifinales y dejando claro que es mucho más que un jugador vertical: también destaca por su versatilidad y manejo de balón.

EuroLeague Basketball - Partizan Belgrade vs Anadolu Efes ANDREJ CUKIC Agencia EFE

El joven 'Slim Jesus', como lo apodan por su físico y estilo, decidió apartarse tempranamente del circuito estadounidense para iniciar su carrera profesional en Europa, rechazando ofertas de grandes universidades como Duke y Kentucky. Bajo la tutela de Obradović en Belgrado, Muurinen buscará acelerar su progresión de cara a inscribir su nombre en el draft NBA 2026 o 2027, en una apuesta por foguearse en la máxima exigencia continental y seguir perfeccionando su talento cerca del aro y desde el perímetro.

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Partizán, Euroliga 2025/26

El partido comenzará a las 20:45 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en el canal M+ Deportes (dial 63). Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo previa, quintetos, narración en directo y declaraciones posteriores, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).