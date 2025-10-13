Esta CHUWI Hi10 XPro demuestra que el low cost también puede ser útil

No todas las tablets económicas están pensadas para durar, pero la CHUWI Hi10 XPro es una excepción. Esta tableta combina un diseño sólido con especificaciones equilibradas y la fluidez de Android 14, ideal para quien busca un dispositivo sencillo para el día a día sin gastar más de lo necesario. Ahora puede comprarse por 64,75€ en AliExpress con el código AEHS060, un precio difícil de creer para lo que ofrece.

Una tablet básica que cumple más de lo esperado

CHUWI Hi10 XPro AliExpress AliExpress

La CHUWI Hi10 XPro monta una pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución HD (1280 x 800), perfecta para leer, ver series o navegar cómodamente. Su procesador Unisoc T606 de ocho núcleos mueve con soltura tareas como redes sociales, videollamadas o apps de productividad ligera, y su batería de 7000 mAh permite usarla durante horas sin estar pendiente del cargador.

Otro punto destacable es el almacenamiento interno de 128 GB, una cifra poco común en este rango de precio. Además, permite añadir hasta 128 GB extra mediante tarjeta microSD, ideal para quienes necesitan espacio para vídeos, documentos o juegos. Los 4 GB de RAM también ayudan a mantener una multitarea fluida, evitando los clásicos bloqueos que suelen sufrir las tablets baratas.

La conectividad tampoco se queda atrás: WiFi de doble banda (2,4G/5G) y Bluetooth 5.0 aseguran una conexión estable tanto en casa como en la oficina. Su sistema Android 14 garantiza compatibilidad con las apps actuales y una interfaz más moderna y ágil.

¿Para quién es esta tablet?

Estudiantes : ideal para clases online, tomar apuntes o usar Google Docs.

: ideal para clases online, tomar apuntes o usar Google Docs. Usuarios casuales: navegar, redes sociales, vídeos o compras online.

navegar, redes sociales, vídeos o compras online. Familias : como segunda tablet para casa o para los niños.

: como segunda tablet para casa o para los niños. Viajeros: ligera y con autonomía suficiente para trayectos largos.

En definitiva, la CHUWI Hi10 XPro demuestra que el “low cost” no está reñido con la utilidad. Una tablet sencilla, equilibrada y completa para quien busca algo práctico, sin lujos pero con todo lo necesario para el día a día.

