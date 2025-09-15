Con este descuento, el Motorola Razr 50 Ultra se convierte en el mejor plegable tipo concha

Los plegables ya no son rarezas tecnológicas, pero pocos han sabido ganarse un hueco real como el Motorola Razr 50 Ultra. Su propuesta es clara: recuperar el formato concha en versión futurista, con cuero vegano en varios colores de moda y una pantalla pOLED de 6,9 pulgadas que se despliega con suavidad. Lo interesante es que este modelo, uno de los más completos del segmento, puede encontrarse por 543,99€, lo que lo convierte en una alternativa muy seria frente a otros flip más caros.

Lo que hace único a este Razr

Motorola Moto Razr 50 Ultra 5G AliExpress AliExpress

El secreto del Razr 50 Ultra no es solo el diseño. Es un smartphone que apuesta fuerte en varios frentes:

Pantalla pOLED de 6,9" con resolución FHD+ y refresco de hasta 165 Hz, ideal para ver contenido y jugar con fluidez.

con resolución FHD+ y refresco de hasta 165 Hz, ideal para ver contenido y jugar con fluidez. Procesador Snapdragon 8s Gen3, con IA integrada y rendimiento cercano a la gama más alta.

con IA integrada y rendimiento cercano a la gama más alta. Cámara principal de 50 MP con teleobjetivo de doble zoom, acompañada de una cámara frontal de 32 MP.

con teleobjetivo de doble zoom, acompañada de una cámara frontal de 32 MP. Flex View , que permite apoyar el móvil a medias y usarlo como trípode para selfies, videollamadas o incluso un fotomatón casero.

, que permite apoyar el móvil a medias y usarlo como trípode para selfies, videollamadas o incluso un fotomatón casero. Batería de 4000 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica, para llegar al final del día sin sufrir.

para llegar al final del día sin sufrir. Acabados premium: cuero vegano, bisagra refinada y resistencia pensada para uso intensivo.

Más allá de la ficha técnica, lo que más sorprende es cómo Motorola ha trabajado la experiencia de uso. Abrirlo y cerrarlo no solo tiene un punto nostálgico, también resulta práctico: ocupa menos en el bolsillo, protege la pantalla principal y permite usar la externa para notificaciones rápidas sin desplegarlo.

Y como detalle adicional, Amazon incluye un adaptador europeo en la versión taiwanesa y el pack trae funda, cargador y herramientas, algo que en otros fabricantes se cobra aparte.

Con este precio, el Razr 50 Ultra se convierte en una de las opciones más interesantes del mercado plegable: potente, elegante, muy completo en cámaras y con un formato que sigue llamando la atención cada vez que lo despliegas.

