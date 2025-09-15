Tecnología
Con este descuento, el Motorola Razr 50 Ultra se convierte en el mejor plegable tipo concha
Un diseño icónico con la potencia del Snapdragon 8s Gen3 y ahora a un precio mucho más atractivo
Los plegables ya no son rarezas tecnológicas, pero pocos han sabido ganarse un hueco real como el Motorola Razr 50 Ultra. Su propuesta es clara: recuperar el formato concha en versión futurista, con cuero vegano en varios colores de moda y una pantalla pOLED de 6,9 pulgadas que se despliega con suavidad. Lo interesante es que este modelo, uno de los más completos del segmento, puede encontrarse por 543,99€, lo que lo convierte en una alternativa muy seria frente a otros flip más caros.
Lo que hace único a este Razr
El secreto del Razr 50 Ultra no es solo el diseño. Es un smartphone que apuesta fuerte en varios frentes:
- Pantalla pOLED de 6,9" con resolución FHD+ y refresco de hasta 165 Hz, ideal para ver contenido y jugar con fluidez.
- Procesador Snapdragon 8s Gen3, con IA integrada y rendimiento cercano a la gama más alta.
- Cámara principal de 50 MP con teleobjetivo de doble zoom, acompañada de una cámara frontal de 32 MP.
- Flex View, que permite apoyar el móvil a medias y usarlo como trípode para selfies, videollamadas o incluso un fotomatón casero.
- Batería de 4000 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica, para llegar al final del día sin sufrir.
- Acabados premium: cuero vegano, bisagra refinada y resistencia pensada para uso intensivo.
Más allá de la ficha técnica, lo que más sorprende es cómo Motorola ha trabajado la experiencia de uso. Abrirlo y cerrarlo no solo tiene un punto nostálgico, también resulta práctico: ocupa menos en el bolsillo, protege la pantalla principal y permite usar la externa para notificaciones rápidas sin desplegarlo.
Y como detalle adicional, Amazon incluye un adaptador europeo en la versión taiwanesa y el pack trae funda, cargador y herramientas, algo que en otros fabricantes se cobra aparte.
Con este precio, el Razr 50 Ultra se convierte en una de las opciones más interesantes del mercado plegable: potente, elegante, muy completo en cámaras y con un formato que sigue llamando la atención cada vez que lo despliegas.
