Este martillo rotativo sin escobillas y a batería es el aliado de los profesionales que quieren dejar de depender de enchufes

Para muchos profesionales, dejar de depender de un enchufe es esencial para ganar libertad y eficiencia. Este martillo rotativo sin escobillas de 18V ahora está a 55,17€ (usando el código ESGS07 en AliExpress), y se ha convertido en una de las opciones más interesantes por su potencia, su capacidad de perforación y, sobre todo, por la batería de litio de 15000mAh que dobla el tiempo de funcionamiento habitual. Si eres un profesional que necesita rendimiento en cualquier lugar, esta herramienta te interesa.

Una herramienta potente y versátil que no necesita cables: rendimiento sin ataduras

El motor sin escobillas de 1680W y su capacidad de perforación de hasta 26mm en materiales como granito, hormigón ligero y ladrillo hacen de este martillo una pieza clave en cualquier caja de herramientas profesional. Su fuerza de impacto de 2,2J y la tasa de impacto de 4800 ipm aseguran que puedas perforar y demoler con rapidez, incluso en trabajos más exigentes.

Lo que más resalta de este modelo es la autonomía. Equipado con una batería de litio de 18-21V y 15000mAh, puedes usarlo durante más tiempo sin tener que recargar o cambiar las baterías constantemente, lo que es ideal cuando estás trabajando en lugares alejados de una fuente de energía. Gracias a las 10 celdas de batería y su circuito sellado, también es resistente al polvo y a los golpes, lo que lo hace perfecto para el trabajo en exteriores o en condiciones difíciles.

Este martillo tiene 4 modos de funcionamiento para adaptarse a diferentes necesidades:

Modo taladro eléctrico: Ideal para perforar materiales más blandos con precisión.

Ideal para perforar materiales más blandos con precisión. Modo martillo eléctrico: Mejora la eficiencia de perforación para trabajos más duros como hormigón o ladrillo.

Mejora la eficiencia de perforación para trabajos más duros como hormigón o ladrillo. Modo de selección eléctrica : Práctico para ranuras de agua y electricidad.

: Práctico para ranuras de agua y electricidad. Función de giro: Permite instalar el cincel plano y ajustar la dirección.

Además, la herramienta incluye un mango antideslizante para un agarre seguro y cómodo, lo cual es esencial cuando trabajas en superficies difíciles o durante largas jornadas de trabajo.

El diseño es ergonómico y con un contacto de área grande que asegura un manejo cómodo y eficiente, incluso en tareas prolongadas. A pesar de su potencia, el martillo mantiene un tamaño compacto y un peso manejable, lo que permite mayor control y precisión durante el uso.

Una opción ideal para quienes buscan potencia sin las limitaciones de los cables

Este martillo rotativo eléctrico sin escobillas es perfecto para quienes necesitan una herramienta poderosa y flexible, capaz de adaptarse a una variedad de trabajos sin depender de cables. Con un diseño robusto y una batería que ofrece una excelente autonomía, se presenta como una de las mejores opciones del mercado para profesionales del bricolaje, la construcción o aquellos que trabajan en el campo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.