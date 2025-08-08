El fenómeno ‘Outlander’ vuelve: la precuela que te hará engancharte a Movistar Plus+ este verano

Hay series que se disfrutan. Y luego está Outlander, que se vive. Si formas parte de esa legión de fans que aún suspira con Jamie Fraser, que conoce los pasadizos de Lallybroch como si hubieran nacido allí y que ha viajado más por el tiempo que por Ryanair… tenemos noticias.

Este verano, Movistar Plus+ estrena ‘Outlander: Sangre de mi sangre’, la precuela que muchos no sabían que necesitaban… y que ahora no van a poder soltar.

Pero lo mejor no es solo lo que vas a ver. Es cómo. Porque Movistar Plus+ tiene una oferta activa solo durante agosto: 3 meses al 50%, por solo 4,99 €/mes, sin permanencia. Una forma fácil y tentadora de sumergirte en este nuevo capítulo del universo Outlander… y salir cuando quieras (aunque probablemente no querrás).

Antes del amor imposible, los orígenes imposibles

En lugar de mirar hacia delante, Sangre de mi sangre decide ir hacia atrás. Muy atrás. Concretamente, al nacimiento de las dos grandes historias que, años más tarde, cruzarían caminos: la de Jamie Fraser y la de Claire Beauchamp. Pero ahora no veremos a sus hijos —veremos a sus padres. A esos personajes que apenas conocimos por nombre o por anécdotas, y que ahora cobran vida con toda su intensidad.

Por un lado, la historia prohibida entre Brian Fraser y Ellen MacKenzie, ambientada en una Escocia tan salvaje como hermosa. Por otro, un romance marcado por la guerra entre Julia Moriston y Henry Beauchamp, en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

Y entre ambas, una conexión que va más allá de la sangre: el destino escrito que los une. El tuyo es verlo.

¿Una precuela? Sí. ¿Un simple complemento? Para nada

Aunque está diseñada para emocionar a los fans de la saga, lo sorprendente de Sangre de mi sangre es que también atrapa a quien nunca ha visto un solo minuto deOutlander. La ambientación es impecable, los personajes tienen profundidad desde el minuto uno, y los conflictos emocionales y sociales son tan actuales como históricos.

¿Es una historia de amor? Sí, pero no solo. Aquí hay también clanes enfrentados, guerras, intrigas familiares, secretos heredados, traiciones, sacrificios y mucho drama con olor a turba escocesa y cartas escritas a mano. De las que se leen a la luz de una vela, con lágrimas.

Y si eres fan, la experiencia se multiplica: verás el pasado de personajes que adorabas y entenderás decisiones que nunca terminabas de comprender. Hay detalles, frases y guiños que son pequeñas joyas para los que conocen bien el universo Gabaldon.

Un reparto que no imita: reinterpreta

No, no esperes dobles jóvenes de los actores originales. Aquí se ha apostado por dar nueva vida a personajes míticos con interpretaciones frescas, intensas y sorprendentes. Harriet Slater y Jamie Roy como Ellen y Brian; Hermione Corfield y Jeremy Irvine como Julia y Henry… no tardarás en olvidarte de que son nuevos.

Y si te preguntas si hay cameos, menciones o conexiones con Claire y Jamie… no vamos a hacer spoiler. Pero sí podemos decirte que esta precuela está trufada de momentos que te harán levantar la ceja, mirar la pantalla y decir: “espera, ¿eso lo he oído bien?”.

Verano, sofá, Escocia. ¿Hace falta algo más?

Sí, una suscripción. Pero tranquila, tranquilo. Porque Movistar Plus+ te lo pone fácil este verano: 3 meses por solo 4,99 €/mes. Y sin compromisos. Entra, disfruta Sangre de mi sangre, explora el catálogo, déjate tentar por otras joyas (que las hay) y decide.

Spoiler: además de esta precuela, Movistar Plus+ tiene todas las temporadas anteriores de Outlander. Y si ya las viste, este es el momento perfecto para revivir los mejores momentos… o para enganchar a alguien más.

"Outlander: Sangre de mi sangre" no es solo una serie. Es una excusa perfecta para volver

Volver al universo que tantas emociones nos dio. Volver a los paisajes imposibles, a las cartas que valen más que mil mensajes de voz, a las decisiones que duelen. Volver a sentir que estás dentro de una historia que te atraviesa.

Y, sobre todo, volver sin pagar el precio completo.

‘Outlander: Sangre de mi sangre’ se estrena mañana sábado 9 de agosto en exclusiva en Movistar Plus+.

3 meses por 4,99 €/mes. Sin permanencia. Sin excusas.

