La freidora de aire para parejas que muchos recomiendan es de 4 litros y cuesta apenas 30 euros

La freidora de aire se ha convertido en el electrodoméstico más popular en muchas cocinas, sobre todo cuando se busca comer más sano sin renunciar al sabor. La Aigostar de 4 litros encaja perfecto en hogares de dos personas: es lo bastante compacta para no ocupar media encimera, pero tiene capacidad suficiente para preparar unas raciones generosas. Y lo más interesante es su precio: con el código ESFS04 en AliExpress se queda en apenas 31,77€, mucho menos de lo que suelen costar modelos similares.

Lo que ofrece esta freidora de 4 litros

AIGOSTAR Freidora de Aire de 4L AliExpress AliExpress

Este modelo está pensado para simplificar el día a día con una buena combinación de potencia y facilidad de uso:

Capacidad de 4 litros: suficiente para preparar pollo, verduras o unas patatas para dos sin problemas.

suficiente para preparar pollo, verduras o unas patatas para dos sin problemas. Panel LED táctil con controles sencillos y un menú de 8 programas preconfigurados.

Rango de temperatura amplio (40ºC a 200ºC) que permite desde descongelar hasta dorar al máximo.

(40ºC a 200ºC) que permite desde descongelar hasta dorar al máximo. Temporizador de 60 minutos, ideal para recetas más largas.

ideal para recetas más largas. 1500W de potencia: rapidez en el cocinado sin disparar el consumo eléctrico.

rapidez en el cocinado sin disparar el consumo eléctrico. Función de precalentado con un solo toque, que evita tiempos de espera.

con un solo toque, que evita tiempos de espera. Cesta antiadherente fácil de limpiar después de cada uso.

Lo bueno de una freidora de este tamaño es que resulta muy versátil: puedes hacer desde unas alitas crujientes en media hora hasta unas verduras asadas en pocos minutos. Y al no usar apenas aceite, además de reducir calorías, ensucias mucho menos la cocina.

Muchos usuarios la recomiendan porque combina lo que se busca en este tipo de aparatos: tamaño manejable, resultados rápidos y un precio muy bajo para la utilidad que aporta en el día a día.

Con menos de 32€, se convierte en una inversión mínima para quienes quieran empezar a probar el mundo de las freidoras de aire sin gastar demasiado. Y, si termina enganchando —que suele pasar—, es de esas compras que amortizas desde la primera semana.

