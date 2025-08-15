Movistar Plus+ lanza en agosto la mejor alternativa al doomscrolling: series para mirar con calma

Hay un momento en el día —o en la noche— en el que todos hemos caído en la trampa: coger el móvil, abrir cualquier red social y deslizar sin pensar. Noticia, vídeo, polémica, foto, otro vídeo… y, cuando levantas la vista, han pasado 40 minutos y no recuerdas ni una sola imagen. El temido doomscrolling no solo roba tiempo, también te deja esa sensación de “no he hecho nada con mi vida”.

Este agosto, Movistar Plus+ propone un antídoto claro: dejar el scroll infinito y sumergirse en series y contenidos que merecen tu atención. Historias que se disfrutan, que te atrapan y que, a diferencia de los vídeos de tres segundos, se quedan contigo mucho después del último capítulo.

Estrenos que atrapan desde el minuto uno

La gran protagonista del mes es Outlander: Sangre de mi sangre, la precuela que los fans llevan años esperando. Diez episodios que cuentan las historias de amor de los padres de Jamie y Claire en dos épocas diferentes: la Escocia del siglo XVIII y la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. Romance, intriga, paisajes de postal y ese toque de drama histórico que ha hecho de Outlander una de las series más queridas de la última década.

También regresa The Responder con una segunda temporada más intensa, más oscura y con un Martin Freeman en estado de gracia interpretando a un policía atrapado entre el deber, la corrupción y sus propios demonios.

Y si lo tuyo es viajar sin moverte del sofá, Men in Kilts aterriza con sus dos temporadas, acompañando a Sam Heughan y Graham McTavish en un recorrido lleno de humor, cultura y paisajes que quitan el aliento.

Para todos los humores y maratones

La comedia tiene su espacio con la nueva temporada de Colin de Cuentas, una mezcla de romance, diálogos ingeniosos y momentos tan incómodos como divertidos.

Si prefieres el suspense, La Fiebre ofrece una historia inquietante que mezcla thriller y drama social, con personajes tan humanos como imprevisibles.

Y en el apartado de descubrimientos, Yo, Jack Wright propone una mezcla de realidad y ficción con una trama que va sorprendiendo capítulo a capítulo.

Y mucho más que series…

En agosto, el catálogo de Movistar Plus+ también se refuerza con cine de estreno —desde dramas premiados hasta comedias veraniegas—, documentales que amplían horizontes y, por supuesto, deporte para todos los gustos:

LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion con partidos clave desde mediados de mes.

con partidos clave desde mediados de mes. Premier League, con enfrentamientos de alto voltaje como Liverpool–Arsenal o Manchester City–Tottenham.

con enfrentamientos de alto voltaje como Liverpool–Arsenal o Manchester City–Tottenham. US Open de tenis, del 24 de agosto al 7 de septiembre, para los que viven cada punto como si fuera un match ball.

del 24 de agosto al 7 de septiembre, para los que viven cada punto como si fuera un match ball. Euroliga de baloncesto , con los partidos más destacados por jornada.

, con los partidos más destacados por jornada. Rugby, golf, pádel… y más competiciones que mantienen el pulso deportivo durante todo el mes.

Agosto para ver, no para deslizar

Por 9,99 €/mes, Movistar Plus+ te da acceso a todo su catálogo: series originales, estrenos internacionales, cine, documentales y el mejor deporte. Una suscripción que convierte tu sofá en un portal hacia otros mundos, y que hace que cada minuto cuente.

Así que este agosto, antes de dejarte llevar por el scroll infinito, recuerda que hay una alternativa mucho mejor: pulsar “play” y perderte en una buena historia. Tu pulgar y tu cerebro lo agradecerán.

