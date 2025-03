Mudarte con tu pareja, dejarle el coche a tu hijo o abrir un negocio: Allianz tiene un seguro para cada decisión valiente que tomes

¿Eres una persona con más coraje que miedo? El coraje no es más que vivir la vida con pasión, intensidad y una pizca de valentía; es que nada ni nadie frene nuestros sueños, aunque tengamos una vocecita dentro diciéndonos que no saldrá bien. Vivir con valentía y aplicarla a las grandes decisiones de la vida es hacerlo de verdad, y esa es la filosofía que defiende Allianz, la mayor aseguradora de Europa. Una invitación a ser valientes y a llevar a cabo todos nuestros proyectos vitales con el apoyo de los productos que mejor se ajustan a nuestras necesidades.

Hay decisiones en la vida que son más fáciles de tomar cuando tienes a alguien en quién confiar y en Allianz encontrarás siempre el producto perfecto para cada situación con la red de apoyo que necesitas. Para ti, que sigues creyendo en el amor y que uno de los sueños de tu vida es casarte, aunque la cifra de divorcios no pare de aumentar. O para ti, que eres valiente y a tus setenta años te has propuesto sacarte el carnet de conducir (y lo vas a conseguir). Y también para ti, que tienes una idea de negocio brillante y solo podrías ponerla en marcha con tus amigos de toda la vida, aunque te digan que es mejor no mezclar amistad y trabajo.

Hogar, Vida, Movilidad, Salud, Empresas, Inversiones. Allianz tiene un seguro para cada decisión valiente que tomes en la vida, porque mientras tú disfrutas de los proyectos que te hacen feliz, ellos te acompañan en el camino. Además, tienen una promesa: pagan en menos de 48 horas tras confirmar el siniestro. ¿Cuál va a ser tu próximo acto de valentía? Sea cual sea, Allianz tiene un seguro perfecto para ti, y estos son algunos de los productos que debes conocer para vivir la vida con intensidad.

Seguro de Coche Allianz

¿Se te ocurre mejor gesto de valentía (y de amor) que dejarle el coche a tu hijo que se acaba de sacar el carnet? El Seguro de Coche Allianz le acompañará y protegerá en todos sus kilómetros al volante, porque mientras él disfruta de la libertad que supone conducir, tú tendrás la tranquilidad de saber que está en buenas manos. Además, tienen las coberturas que mejor se adaptan a ti.

Puedes elegir un seguro a Terceros con Lunas,a Terceros Ampliados o a Todo Riesgo. Pero elijas el que elijas, Allianz siempre te lleva el coche de sustitución a casa, presta asistencia nacional e internacional 24 horas y cuenta con una red de talleres excelentes para reparar tu vehículo. Nunca habías disfrutado tanto de conducir.

Seguro de Vida Allianz

Ser padre, mudarte a vivir con tu pareja o tener una relación a distancia. Todas son decisiones valientes que te harán disfrutar mucho más de la vida, sobre todo con el Seguro de Vida Allianz. Un producto para que los tuyos lo tengan un poco más fácil en los momentos difíciles, y las coberturas que necesitas para seguir siendo valiente.

Cubre en caso de sufrir enfermedades o accidentes, proporciona ayuda familiar ante imprevistos y testamento notarial gratuito. Además, tienen varios planes con diferentes coberturas que se amoldan a tu manera de vivir la vida que van desde el plan Básico hasta Todo Riesgo.

Seguros para Empresas

Emprender es una decisión valiente, pero mucho más si lo haces con tus amigos de toda la vida o con tu pareja. Sabes que siempre existe un riesgo de que las cosas no salgan bien o que la relación se termine desgastando, pero los Seguros para Empresas de Allianz borran de un plumazo esas preocupaciones. Darte de alta como autónomo o constituir una Pyme probablemente sea uno de los mayores gestos de valentía de tu vida, laboral, pero el seguro Negocio Plus y Salud Autónomos te acompañan durante todo el proceso para que sientas que has tomado la mejor decisión.

Tienen coberturas que se adaptan a las necesidades de tu negocio, seguros de responsabilidad civil y si las cosas te van tan bien que creces en todos los sentidos, Allianz seguirá en tu vida a través de su seguro para grandes empresas.

La valentía está en lo cotidiano y en las acciones que ponemos en marcha cuando pensamos en nosotros mismos y en los que más nos importan. Pero hay decisiones que son mucho más fáciles de tomar cuando confías y tienes la tranquilidad de saber que al otro lado siempre habrá alguien acompañándote. Y los seguros de Allianz, con las coberturas que de verdad van contigo, son justo lo que necesitas para disfrutar de todo lo que quieres vivir.

