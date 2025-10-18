144 Hz y Dolby Vision: este televisor Hisense de 55 pulgadas es un chollo por menos de 425 euros

Aunque es fácil encontrar televisores por menos de 450 euros, en ocasiones hay muchas diferencias a nivel de características, por eso hay que fijarse bien. Por ejemplo, el Hisense 55E7Q Pro es una apuesta segura y en el momento de escribir estas líneas tiene un 35 % de descuento en Amazon. Por lo tanto, merece la pena echarle un vistazo.

Con un precio recomendado de 649 euros, el Hisense 55E7Q Pro ya resultaba una compra muy recomendable frente a modelos de otras marcas, pero ahora que puede encontrarse en Amazon por tan solo 424 euros, la relación calidad-precio alcanza un nivel difícil de igualar. Si estás pensando en cambiar de televisor, este no de decepcionará.

Hazte con el Hisense 55E7Q Pro al mejor precio en Amazon

Este televisor lleva el sistema operativo VIDAA Hisense

El Hisense 55E7Q Pro tiene un panel QLED de 55 pulgadas con resolución 4K. Los colores son vibrantes y los ángulos de visión muy buenos, lo mismo que el nivel de contraste. A su vez, la compatibilidad con Dolby Vision IQ y Dolby Atmos garantiza una experiencia más que satisfactoria a la hora de ver una película o series. También cuenta con el procesador Hi-View Engine, que optimiza en tiempo real la nitidez y el movimiento.

Pero donde realmente sorprende es la hora de jugar. Su tasa de refresco de 144 Hz y la tecnología AMD FreeSync Premium Pro lo convierten en un televisor ideal para quienes buscan aprovechar al máximo sus consolas de nueva generación su PC gaming. No está de más mencionar el modo juego Pro, que reduce la latencia y asegura una respuesta inmediata. Además, su sistema operativo VIDAA ofrece una interfaz muy intuitiva y acceso a las principales plataformas de streaming, por lo que podrás ver Netflix, YouTube, Apple TV+, Prime Video y más.

Por último, pero no menos importante, hay que hablar de la conectividad. Esta Smart TV tiene tres puertos HDMI, dos USB 2.0, una salida de audio digitral (S/PDIF), una entrada de audio (L/R), una ranura CI+, un puerto Ethernet, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi de doble banda (2,4/5 GHz).

A estas alturas, no nos queda más que recomendar el Hisense 55E7Q Pro. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, aprovecha esta oferta de Amazon antes de que finalice, no te arrepentirás. Pocos televisores ofrecen tanto por tan poco.

