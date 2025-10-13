Hasta 24 días de autonomía y llamadas por Bluetooth en este smartwatch Redmi que tiene un gran descuento

Por sus características, el Redmi Watch 5 se ha convertido en una de las mejores opciones dentro del segmento de los relojes inteligentes asequibles. Este smarwatch, que tiene un precio recomendado de 109,99 euros, ahora resulta todavía más tentador. Puede encontrarse por solo 71,20 euros en Amazon y MediaMarkt, mientras que en la web de Xiaomi cuesta 89,99 euros por tiempo limitado.

Sin duda, esta diferencia de precio lo coloca en una posición privilegiada para quienes buscan un reloj inteligente completo, moderno y con una excelente relación calidad-precio. Si es tu caso, entonces no lo dudes y hazte con él antes de que finalice la oferta o se agote. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece el Redmi Watch 5.

Un smartwatch espectacular a un precio increíble

Que un reloj inteligente lleve un panel de calidad es muy importante, y aquí el Redmi Watch 5 no decepciona. Tiene una pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas con un brillo de hasta 1.500 nits y 60 Hz. Por lo tanto, no solo se ve muy bien incluso bajo la luz directa del sol, sino que también ofrece una gran fluidez. A nivel de acabados, su cuerpo de aleación de aluminio y la corona lateral de acero inoxidable hacen que tenga un aspecto elegante.

En su interior incorpora una serie de sensores que permiten medir de forma precisa la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre y más. También cuenta con más de 150 modos deportivos y un sistema de posicionamiento compatible con GPS, Galileo, Glonass, BeiDou y QZSS, algo que agradecerán los que hacen ejercicio al aire libre.

Otro de sus grandes puntos fuertes es la autonomía. Lleva una batería de 550 mAh que puede durar hasta 24 días con un uso normal. Esto lo diferencia claramente de muchos competidores que, en el mejor de los casos, ofrecen apenas un par de semanas. Por último, no está de más mencionar que este reloj inteligente soporta llamadas por Bluetooth.

A modo de resumen, el Redmi Watch 5 ofrece todo lo que se le pide a un smartwatch de su segmento. No hace falta decir que, ahora que tiene un 35 % de descuento en Amazon, es una opción muy interesante para quienes buscan un reloj inteligente versátil, elegante y resistente a un precio muy competitivo.

