De 530 a 340 euros: esta cafetera superautomática de Philips hace cafés deliciosos y ahora tiene su mayor rebaja

El café es parte del día a día de muchas personas, y yo mismo me incluyo, porque empezar la mañana sin una taza no se siente igual. Pero si quieres subir de nivel para disfrutar de un mejor sabor y aroma, además de una mayor comodidad en cada preparación, no hay nada como una cafetera superautomática. Y es que de entre todos los modelos, merece la pena resaltar esta Philips Serie 2300, puesto que ahora está más barata que nunca.

Esta cafetera de la marca Philips tiene un precio de venta recomendado de 529,99 euros y es una maravilla para preparar cafés deliciosos sin esfuerzo. Pero ahora, gracias a un descuento total de 190 euros, podemos aprovechar para llevárnosla por unos 339,99 euros en Amazon, un precio al que también la encontrarás en la tienda oficial de la marca. Mientras que en MediaMarkt, PcComponentes o El Corte Inglés sale más cara.

Compra la cafetera superautomática Philips Serie 2300 más barata que nunca

Philips Serie 2300 Philips

La Philips Serie 2300 es una cafetera superautomática ideal para preparar cafés llenos de sabor sin salir de casa. Cuenta con un diseño moderno y acabados de alta calidad, además de que tiene una pantalla táctil con iconos a color que facilita enormemente su uso. Desde ella podemos seleccionar hasta 4 recetas para preparar un espresso, café solo, cappuccino y agua caliente para un té, según lo que se nos antoje. Sin pasar por alto que nos permite ajustar la intensidad y cantidad de cada taza.

En la parte superior tiene un amplio depósito para añadir 300 gramos de café en grano, el cual se complementa con un molinillo de cerámico ajustable en 12 niveles para obtener un buen molido. De todas formas, incluye un compartimento específico para añadir café ya molido, algo ideal para gastar ese café molido que compraste alguna vez para salir del paso o para las visitas que quieran un descafeinado.

Por otro lado, trae integrado un espumador de leche para mejorar esos cappuccinos y lattes con una espuma cremosa, de esas que se quedan en los labios. A esto debemos sumarle que tiene una potencia de 1.500 W, una presión de 15 bares y un depósito de agua de 1,2 litros, capacidad suficiente para aproximadamente 7 tazas largas y para mantener el circuito limpio tras cada uso gracias al sistema de enjuague automático.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, viene con un filtro de agua AquaClean que reduce la acumulación de cal y dura hasta 5.000 tazas antes de necesitar un recambio. La propia cafetera nos avisará cuando llegue el momento de cambiarlo, lo que facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del equipo. Y funciona de manera bastante silenciosa gracias a una tecnología SilentBrew. Sin lugar a dudas, una cafetera supercompleta con la que podrás convertirte en un barista.

