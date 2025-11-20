De 599 a 349 euros: el Roborock que limpia, lava y seca las mopas está más barato que nunca

Hay una especie de resignación silenciosa que todos compartimos cuando se trata de limpiar. No importa lo ordenada que sea tu casa, siempre hay alguna zona que necesita atención. Un desayuno rápido antes de salir, un par de pasos con los zapatos mojados, el inevitable polvo que se acumula y que nadie sabe de dónde sale...

Si sigues afrontándolo como siempre, con escoba, cubo y fregona, te diré que estás sacrificando tu descanso con algo que podría hacer un buen robot como este roborock QV 35A Set, una de las ofertas más interesantes del Black Friday de Amazon. No es solo un robot aspirador y friegasuelos, es una estación de limpieza completa que piensa por ti, se vacía sola y lava y seca sus mopas. Esto modelo tiene un precio oficial de 599,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de roborock. Pero ahora lo podemos comprar por 349,99 euros y eso supone ahorrarnos 250 euros en un robot que, te aseguro, te cambiará la vida.

Roborock QV 35A Set: potencia, fregado y una base que hace casi todo por ti

Uno de los primeros choques con este robot es lo contundente que es. La cifra de 8000 Pa de succión parece alta, pero lo que importa es cómo se traduce en el día a día. Significa que no solo se lleva el polvo más superficial, también la suciedad adherida que un aspirador normal suele empujar, los restos que se esconden detrás de las patas de las sillas, los pelos de las mascotas que se quedan en los bordes de la alfombra...

Y cuando alterna entre distintos suelos, ajusta la potencia automáticamente, levanta o baja las mopas si encuentra una alfombra, reconoce áreas delicadas... Da la sensación de ser un robot que sabe dónde está y qué tiene que hacer. Y eso es lo que diferencia a los buenos modelos de los que simplemente "dan vueltas".

Muchos robots dicen fregar pero lo que hacen es arrastrar una mopa húmeda. El QV 35A Set va un paso más allá. Sus mopas circulare no solo se mojan, también giran con fuerza real, con presión real y con un patrón que se nota en cuanto levantas un pie descalzo del suelo. Eliminan el polvo más fino, las marcas ligeras, las huellas... Quizá no sustituya a una fregona en situaciones extremas, pero ene día a día ofrece un buen desahogo.

Lo mejor es que se lavan solas en la base. Cuando termina su limpieza, y también en medio de esta, se enjuagan con agua limpia, expulsa el agua sucia y al final las seca con aire caliente. Esto evita olores y esa sensación de tener mopas que siempre huelen a humedad. Es una parte esencial de por qué este robot se siente tan autónomo.

Esa base es grande, pero le perdonamos su tamaño por todo lo que hace. Gracias a ella puedes olvidarte del mantenimiento durante días. Ten en cuenta que también vacía automáticamente el depósito de polvo, así que no tendrás que estar abriendo compartimentos a diario. También se encarga de llenar el tanque del robot para el fregado y de recoger el agua sucia al terminar. Son detalles que no parecen importantes hasta que los pruebas, pero que cambian completamente la manera de relacionarte con la limpieza.

La navegación del QV 35A es buena, precisa y fiable. El mapa se crea rápidamente, con divisiones claras entre habitaciones. Puedes decidir qué zonas quieres limpiar, cuáles quieres evitar y en qué horarios debe trabajar. También puedes programarlo para que trabaje cuando tú no estés en casa. La app es muy intuitiva y fácil de utilizar y te permitirá ajustar la potencia, el nivel de agua y las rutinas.

Ahora que tiene 250 euros de descuento, de golpe un robot con estación de lavado y secado y con succión de 8000 Pa pasa de ser una compra a la que hay que dar muchas vueltas, a ser una compra sensata. Ten en cuenta que este modelo hace muchas cosas por ti a un precio que normalmente verías en robots mucho menos completos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.