Nunca pensaste que la afeitadora que iba a cambiar tus mañanas podía costar menos de 65 euros

Hay mañanas en las que te miras al espejo y te das cuenta de que, aunque vayas con prisa, necesitas afeitarte. Te gustaría hacerlo rápido, pero también sin tirones y sin irritación. Te gustaría tener una herramienta que te deja la piel lisa, sin rojeces, y que acabe pronto su trabajo. Porque a veces el cómo empieza el día puede marca cómo acaba, y en ese pequeño gesto de pasarte la máquina por el rostro puede haber más calma de la que imaginas.

La Philips Series 5000 entra justamente ahí. Sin prisas, sin complicarte, sin exigir más de la cuenta. Es una afeitadora pensada para acompañarte en ese momento cotidiano en el que solo quieres que todo sea fácil. Que haga su trabajo, que cuide tu piel, que no te robe tiempo ni energía. Y ahora, con un precio de 64,99 euros se convierte una opción increíblemente accesible para mejorar tu rutina de todas las mañanas.

Esta afeitadora tiene un precio oficial de 119,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de Philips. Ahora mismo, en MediaMarkt está disponible por 99 euros, pero es que en Amazon la tienen de oferta a 64,99 euros. Con estos descuentos, bienvenido sea el Black Friday 2025 y todo el mes de noviembre. Además, recuerda que tenemos envío y devolución gratis, y que el periodo de devoluciones gratuitas se ha ampliado hasta el 6 de febrero.

La Philips Series 5000 lo hace fácil, rápido y sin tirones

Hay otras afeitadoras que son tan grandes que parecen máquinas de taller, pero esta está hecha para adaptarse a tu mano. Se siente ligera, firme y suave al tacto gracias a su agarre de goma, con ese tono azul profundo que, además, la hace bonita. La coges con la mano y encaja a la perfección. Y eso, cuando vas con prisa o todavía no has acabado de despertarte, marca la diferencia.

Este modelo cuenta con cabezales redondos que giran 360 grados siguiendo el contorno de tu rostro sin que tengas que hacer maniobras imposibles. Vas pasando la afeitadora y ella se va adaptando, incluso en zonas difíciles como la mandíbula, el cuello o debajo del mentón. Las cuchillas están pensadas para cortar sin tirar del pelo y sin pellizcar, y eso se nota.

En seco funciona de maravilla cuando vas rápido. Y si tienes más tiempo para dedicarle y poder aplicar gel o espuma, el afeitado es todavía más suave. Será la clase de afeitado que te dejará bien, sin molestias, sin rojeces. Y eso es justo lo que buscas en el día a día, poder hacerlo rápido, cómodo y bien.

Su batería ofrece unos 50 minutos de autonomía, más que suficiente para una semana de afeitados. Se carga por completo en una hora y, si te quedas sin batería, con 5 minutos de carga rápido tendrás suficiente para un afeitado al salir de casa. Son los detalles que te salvan una mañana. Y la limpieza también es muy sencilla: abres el cabezal con un clic, lo pasas por agua y queda listo para el siguiente uso.

Lo interesante de esta afeitadora no es que sea la más avanzada del mercado -para eso tendríamos que gastar unos cientos de euros más-, pero sí es de las más agradecidas. Y ver una afeitadora con este diseño, estas funciones y esta comodidad por 64,99 euros es, sin exagerar, raro. Porque las máquinas que combinan afeitado en seco o en húmedo, cabezales flexibles y cuchillas autoafilables suelen costar bastante más. Y eso hace que esta Philips Series 5000 sea una compra muy lógica.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.