Comida saludable
Cocinar el primer y segundo plato a la vez es posible con esta freidora de aire de doble cesta a precio mínimo
Las freidoras de aire se han convertido en un indispensable en muchas cocinas, y este modelo es una maravilla por toda la capacidad que ofrece, además de permitirnos preparar distintas comidas al mismo tiempo
Por falta de tiempo o ganas, muchas veces, aunque tengamos hambres, al final acabamos preparando algo sencillo para comer. Pero la llegada de freidoras de aire como esta Moulinex XXL Dual Easy Fry han cambiado las reglas del juego por completo, ya que no solo nos permite preparar comidas más saludables y sin esfuerzo, sino que está pensada para preparar hasta dos comidas al mismo tiempo. ¿Lo mejor? Que si te das prisa puedes comprarla a precio mínimo histórico.
Aunque tenga un precio recomendado de 229,99 euros, esta freidora de la marca Moulinex lleva ya un tiempo vendiéndose por menos hasta en la tienda oficial de la marca. Eso sí, ahora gracias a una oferta flash nos la encontramos más barata que nunca al quedarse por unos 149,99 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro de 80 euros con su compra. Sin lugar a dudas esta es la mejor opción, pues en otros comercios como MediaMarkt tiene un precio algo más elevado.
Compra la freidora de aire Moulinex XXL Dual Easy Fry al mejor precio
La Moulinex Dual Easy Fry XXL es una freidora de aire que ha llegado para pasarse el juego. Esta nos permite de cocinar una grandísima variedad de alimentos de una forma práctica, saludable y económica, ya que puede llegar a consumir hasta un 70 % menos de electricidad con respecto a algunos hornos tradicionales (los cuales también tardan más tiempo en preparar las comidas) y no hace falta usar aceite para que los resultados sean igual de sabrosos que siempre.
Pero lo que realmente la hace diferente es su innovador sistema de doble cesta, pues nos da la posibilidad hacer un menú completo en una sola tanda. Sí, has leído bien, podemos acompañar nuestro primer plato con un segundo o una guarnición sin tener que esperar más tiempo gracias a su función de cocción sincronizada. Por ejemplo, se puede meter un par de bandejas de alitas de pollo en una de las cestas y unas verduras asadas o patatas crujientes en la otra.
Y no te pienses que de tamaño va justa, al contrario. Como su propio nombre indica, las dos cestas nos ofrecen una capacidad XXL de 11 litros que la hace ideal para hogares familiares. Una de las cestas es de 6,5 litros y la otra de 4,5 litros, dándonos así margen para cocinar comida suficiente hasta para 10 personas sin complicaciones.
Por otro lado, cabe mencionar que este modelo en cuestión llega a alcanzar una potencia máxima de 2.700 W para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible y reducir los tiempos de espera. A esto debemos sumarle que su manejo es muy sencillo, puesto que en la parte frontal tenemos una pantalla digital táctil. A través de ella tenemos la opción de elegir entre 7 programas preestablecidos o realizar ajustes más personalizados, seleccionando tanto el tiempo de cocción como la temperatura (entre 40 °C y 220 °C) a nuestro gusto.
Y como la propia Moulinex sabe que a muchas personas les gusta cocinar, pero no tanto limpiar todo lo que se ensucia a la hora de hacer algunas comidas, ambas cestas cuentan con un recubrimiento antiadherente que facilitan enormemente la limpieza y son aptas para el lavavajillas, lo que reduce al mínimo el esfuerzo. Sin olvidarnos de que descargando la app My Moulinex en nuestro teléfono, nos encontraremos con una gran variedad de recetas para terminar disfrutando hasta el último bocado.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar